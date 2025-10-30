CSM Lugoj, victorioasă în Challange Cup

Echipa feminină de volei CSM Lugoj s-a impus clar, cu 3-0, în deplasarea din Olanda (Țările de Jos), în fața campioanei VC Friso Sneek, în manșa tur a rundei întâi din CEV Challenge Cup, a treia competiție europeană ca valoare.

Seturile s-au încheiat cu 25-22, 25-20 și 25-21 în favoarea grupării timișene. Cea mai bună marcatoare a fost Yensy Kindelan, cu 18 puncte, urmată de Claudia Tarrin cu 12 puncte și de Yelennis Diaz Cairo și Andra Artin, fiecare cu câte 10 puncte.

Manșa retur este programată miercuri, 5 noiembrie, la Lugoj. Învingătoarea duelului va avansa în 16-imile de finală, unde va juca împotriva echipei germane Potsdam.

România mai are o echipă pe tabloul CEV Challenge Cup, Corona Brașov, care va intra în competiție direct din faza 16-imilor de finală, urmând să joace cu învingătoarea duelului dintre Thira și Panionios, ambele din Grecia.