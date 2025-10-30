CSC Dumbrăvița, din nou în Giulești! Meciul cu Rapid începe la ora 21 şi va fi televizat

Dacă în campionatul ligii secunde lucrurile nu merg încă prea bine, fotbaliștii formației CSC Dumbrăvița au ocazia să se revanșeze în Cupa României.

Astfel, în prima etapă a Grupei A din cadrul competiției, gruparea timișeană va fi gazdă pentru titratul dar și… alintatul club Rapid București. Dumbrăvița va fi însă gazdă doar pe hârtie, pentru că duelul va avea loc la București. Meciul se va desfășura pe „Superbet Arena – Giulești”, astăzi (joi), începând cu ora 21.00, și va fi televizat pe Digi Sport și Prima Sport.

Întâlnire după mai bine de trei ani

Cele două echipe se reîntâlnesc în Giulești, în aceeași fază a competiției, după mai bine de trei ani. La 18 octombrie 2022, s-a disputat partida CSC Dumbrăvița – Rapid, încheiată cu scorul de 1-4. Delegația timișeană a sosit miercuri la București și urmează să rămână în Capitală până la finalul săptămânii, în condițiile în care duminică, 2 noiembrie, de la ora 11.00, CSC Dumbrăvița o întâlnește pe Steaua, pe stadionul din Ghencea, în etapa a 12-a din eșalonul secund.

Ce spune antrenorul Florin Fabian

Înaintea jocului cu Rapid, antrenorul echipei CSC Dumbrăvița, Florin Fabian, a declarat: „Nu știu dacă e nevoie de motivație în plus. Eu sunt preocupat să gestionez foarte bine situația, având în vedere că duminică avem și meciul de campionat cu Steaua.

Într-adevăr, sunt două meciuri pe două stadioane frumoase ale țării. Primul, în compania Rapidului, care conduce Superliga, alături de cei de la FC Botoșani, și e un prilej bun pentru băieții noștri de afirmare, dar și o experiență din care trebuie să învățăm.

Nu e un meci special, dar este o experiență și pentru mine. Bineînțeles, va trebui să organizez foarte bine echipa, să ne pregătim, în primul rând din punct de vedere mental, pentru că valoarea echipei Rapid este indiscutabil mai mare. Deci va trebui să fim organizați și să oferim o replică cât mai bună celor de la Rapid. În primul rând, mie îmi place Rapidul din acest sezon.

Îmi place antrenorul pe care îl au și cred că ar trebui să înțeleagă fiecare jucător din echipa noastră că împotriva unei echipe foarte bune trebuie să ne autodepășim. Și, cu siguranță, vom aborda meciul astfel încât să oferim tot ce e mai bun din partea noastră. (…) Sper să putem alinia o formulă cu care să abordăm meciul cât mai bine, dar să ne gândim și la meciul de duminică”.

CITEŞTE ŞI: Locul II pentru echipa de studenți ai UVT la concursul național de securitate cibernetică

Sursa foto: CSC Dumbrăviţa