Accident violent între o maşină şi o motocicletă, pe Calea Torontalului

Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara intervin, joi înainte de amiază, pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe Calea Torontalului.

La locul evenimentului s-au deplasat o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ cu medic.

În accidentul rutier sunt implicate un autoturism și o motocicletă. În urma evenimentului, motociclistul primește îngrijiri medicale la fața locului. Victima de sex masculin este în stare conștientă și cooperantă, au transmis Pompierii timişeni.

Ce au stabilit polițiștii

Un bărbat de 47 de ani a condus un autoturism pe banda 1 pe Calea Torontalului, dinspre strada Grigore Alexandrescu înspre strada George Ardelean, iar la un moment dat ar fi efectuat manevra de întoarcere, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un tânăr de 27 de ani, care se deplasa pe banda 2, în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului a rezultat rănirea motociclistului, acesta fiind transportat la spital, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: INFO TRAFIC jud. TIMIŞ