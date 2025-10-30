Accident grav, cu trei maşini implicate, lângă Timişoara. Foto

Accident grav, cu trei maşini implicate, lângă Timişoara.

Un bărbat, de 59 de ani, a condus o autoutilitară pe DJ 591, dinspre localitatea Utvin spre Sânmihaiu German, iar la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, ce circula regulamentar în fața sa, condus de un bărbat, de 50 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 50 de ani a fost proiectat într-un alt automobil, ce circula în fața sa, la volan fiind bărbat în vârstă de 80 de ani, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, bărbatul de 50 de ani a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii rutieri au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: IPJ Timiş