Raoul Trifan, timişoreanul candidat la Senat, atacat dur de colegi din alianţă: nu e antreprenor, ci doar un angajat, cu nimic peste medie

Articolul publicat săptămâna trecută în ziarul nostru – “Un candidat timişorean la Senatul României are trei CV-uri, în funcție de necesități: cu facultate, cu facultate întreruptă și fără facultate” – a avut un impact mediatic suficient de puternic pentru ca partenerii de alianță ai celor de la USR Timiș, colegii de la PLUS, să ia atitudine față de scamatoriile cu CV-urile practicate de candidatul USR PLUS Timiș la un loc de senator, Raoul Trifan.

Mai mulți membri simpli ai PLUS Timiș au aderat la o petiție ce urma să fie trimisă către Biroul Național al partidului. Până la ora publicării acestui articol, pe lista atașată petiției se înscriseseră 24 de membri PLUS Timiș, unii dintre ei precizând că nu doar ei, ci și alți prieteni și/sau membri de familie sunt afectați de modul în care a procedat tânărul care deschide lista de candidați ai alianței USR PLUS Timiș la Senatul României.

Vă prezentăm, în continuare, textul petiției, fără să facem nici un fel de comentarii:

“Stimați colegi. Am intrat în politică pentru principii. Între ele: transparență, meritocrație, decență. Toate cele 3 principii le-am văzut, din păcate, nu de puține ori încălcate deja. Căci cum altfel să privim situații ca cele în care noul val politic, respectiv USR, campion al discursului despre transparență, împinge lucrurile până dincolo de penibil în cazul privind comunicarea publică a veniturilor salariale plătite de partid, așteptând clipa efectivă a executării silite pentru a se supune unei hotărâri judecătorești.

La fel ne întrebăm unde se regăsesc meritocrația promisă și decența, când mai tânărul nostru coleg de Timiș, întrebat de jurnaliștii Renașterii bănățene, despre neconcordanțele CV-urilor domniei sale, replică: ”- Totuși, de ce nu ați mai specificat în CV-ul intern pentru parlamentare că ați început facultatea și că ați întrerupt-o, așa cum apare pe profilul de pe www.linkedin.com ? – Pentru că nu mi s-a părut relevant pentru funcția de senator” (sursa: https://renasterea.ro/un-candidat-timisorean-la-senatul-romaniei-are-trei-cv-uri-in-functie-de-necesitati-cu-facultate-cu-facultate-intrerupta-si-fara-facultate/).

Mai mult, considerăm că dl Trifan a performat o omitere intenționată în descrierea profesională, cu scopul clar de a induce în eroare atât votanții interni, cât și alegătorii. Pentru că, așa cum nu uită în discursul său public să amintească mai mereu de experiența sa <<managerială>> în multinaționale, putea să se oprească în descrierea carierei sale educaționale la: <<absolvent al liceului X cu diplomă de bacalaureat>>.

De altfel, acesta a și criticat public pe colegul Allen Coliban, pentru notarea în CV a unei facultăti nefinalizate în condițiile în care știa la momentul respectiv că se află în aceeași situație.

În ceea ce priveste experiența profesională a dlui Trifan, ținând cont că domnia sa vine din zona privată, acolo unde succesul se măsoară în analiza amănunțită a CV-ului, postărilor și declarației domniei sale de avere și interese (http://declaratii.integritate.eu/), împreună cu povestea de business și cifra de afaceri a companiei cu care domnia sa este afiliat (www.mfinante.ro, căutare pentru SC Amdaris Romania SRL, CUI: 30522820), am identificat un tânăr, inteligent și bine orientat în mediul din care face parte, dar fără nici o supărare, cu nimic peste medie. N-am identificat nici un fondator al vreunui business ieșit din comun (cum ar fi exemplul unui alt tânăr din Timișoara care la 27 ani a atins 3 milioane euro din blogul propriu: https://www.businessmagazin.ro/business-hi-tech/it/timisoreanul-de-27-de-ani-care-si-a-facut-un-site-de-trei-milioane-de-euro-12232097), n-am identificat nici vreun inițiator al vreunor acțiuni civice ieșite din comun (cum ar fi exemplul vecinului meu care doar vara asta a reparat 30 de case pentru alții; sursă: https://www.youtube.com/watch?v=zZ_OvuRYGHA).

Am identificat un simplu lider de echipă, în nici un caz managerul afacerii, într-o afacere din industria soft, deținută de cu totul alte persoane decât dl Trifan, societate care deși din spusele dlui Nanu, unul dintre co-fondatorii acesteia, rezident în Bristol, UK, a realizat la finalul anului 2019 încasări de 10 milioane lire sterline (sursă: https://www.zf.ro/business-hi-tech/zf-live-vlad-nanu-amdaris-companie-care-face-software-uri-pentru-19688450), pe subsidiara din România, conform mfinante.ro, a realizat un profit contabil de doar 182.803 lei.

În fapt întreaga cifră de afaceri a SRL-ului din România, analizat în oglindă cu numărul de angajați, trădează ca motiv al existenței pentru acest SRL românesc acela de unealtă de plată a salariilor pentru angajații de pe teritoriul României și în nici un caz o afacere care să aibă un impact solid asupra societății românești.

Analizând pe mai departe situația dlui Trifan, după 15 ani în zona privată, dincolo de a remarca ca prim imbold al dlui Trifan acela de a nu fi atât de deschis ideii de transparență în funcția publică (dacă notez că la prima confruntare a sa cu ideea unei declarații de avere dl Trifan alege depunerea acesteia cu anonimizarea venitului salarial), nu am cum să nu remarc o deloc impresionantă situație materială, conform propriei declarații de avere, cu o acumulare în bani în jurul a circa 10.000 euro, fără a deține vreun imobil de orice fel. Și nu, nu deține nici acțiuni în vreo societate comercială, conform declarației de interese, deci nu e antreprenor, e doar angajat”.