Un candidat timişorean la Senatul României are trei CV-uri, în funcție de necesități: cu facultate, cu facultate întreruptă și fără facultate

O postare pe pagina de Facebook a unui membru USR Timiș, Adi Tănăsescu, intitulată “USR-ul un partid de farisei sau doar o iluzie??” și preluată în mass-media, a provocat un scandal de proporții în filiala locală a partidului care și-a propus să conducă altfel România. Fără să dea nume, useristul revoltat dezvăluie că filiala Timișoara a partidului său propune la funcția de senator un candidat “care ne spune astăzi, cu 2 săptămâni înainte de alegeri, că nu și-a finalizat studiile”.

S-a aflat imediat că este vorba de Raoul Trifan, vicepreședinte USR Timiș, candidat pentru Senatul României din partea Alianței USR PLUS. Nu redăm întreaga postare – pe care oricum o aveți aici sub formă de print-screen -, ci doar fraza de final: “Dau și o soluție elegantă, demisia din poziția eligibilă din Timiș, următorul pe listă să fie candidatul nostru, iar tu, dragă coleg, care nu ne-ai spus până acum cum stă treaba, pune-ți cenușă în cap, că așa se întâmplă într-o țară ca afară… Pentru mine restul e tăcere, tristețe și dezamăgire”.

Din păcate pentru el, domnul Tănăsescu pare că va rămâne dezamăgit, pentru că, deocamdată, tânărul Raoul Trifan nu se arată dispus să recurgă la soluția elegantă oferită de colegul său. Dimpotrivă, așa cum menționează într-un fel de comunicat explicativ adresat colegilor de partid și postat pe site-ul intern al USR Timiș, candidatul care deschide lista USR Timiș la alegerile pentru Senatul României își precizează prioritățile: “În momentul acesta prioritatea mea este să fac cât mai repede trecerea de la IT la parlamentarism și să performez și acolo la fel cum am făcut-o la toate fostele mele joburi”.

Până va ajunge domnul Trifan să performeze în Parlamentul României, haideți să vedem cum s-a ajuns la acest scandal. Înainte de toate, o precizare: acest articol nu își propune să conteste calitățile de IT-ist ale lui Raoul Trifan și/sau rezultatele pe care le-a avut de-a lungul carierei în diverse joburi și companii, ci să elucideze misterul unei afirmații făcute, DUPĂ izbucnirea scandalului, de către candidatul USR Timiș. Ne referim la cuvintele cu care domnul Trifan își deschide postarea de joi de pe Facebook: “Da, nu am terminat facultatea, și nici nu am susținut că aș fi absolvit-o. În CV-ul meu am specificat acest fapt (…)”.

După ce am citit această explicație, am căutat instantaneu CV-ul lui Raoul Trifan. Am intrat pe pagina de internet a USR Timiș, însă la secțiunea “Echipa județeană”, la numele lui Raoul Trifan, dacă apeși pe CV, se deschide o pagină www.linkedin.com, unde ai nevoie de cont și de parolă ca să poți intra. Nu aveam, dar am făcut rost și am găsit CV-ul tânărului IT-ist. O primă remarcă: chiar pe pagina de start, în partea dreaptă, este menționat actualul loc de muncă al lui Trifan și… facultatea absolvită, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor. E adevărat, ulterior, la secțiunea “Studii”, scrie așa: “Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor 2005-2007, Management, Unlicenced, Interrupted”.

Ei, aici e aici… De ce susține domnul Adi Tănăsescu că el și colegii lui au aflat abia acum, cu două săptămâni înainte de alegeri, că Raoul Trifan nu a absolvit facultatea, când, așa cum pretinde cel în cauză (citiți în continuare și dialogul pe care l-am purtat cu candidatul) mențiunea “Unlicenced” apărea în CV-ul postat pe www.linkedin.com de când și-a făcut omul profil acolo? Păi pentru simplul motiv că atât Adi Tănăsescu, cât și colegii dumnealui au lecturat un… alt CV!

Da, da, exact așa cum citiți: pe site-ul intern al USR Timiș, atunci când și-au votat candidații care urma să reprezinte partidul în Parlamentul României, membrilor USR li s-a pus la dispoziție un alt document, unul în care anii de facultate ai lui Trifan nu mai erau 2005-2007, ci 2004-2007, iar în dreptul lor nu mai figura nici o mențiune! Nici “Unlicenced”, nici “Interrupted”.

Nimic. Cu alte cuvinte, cine vedea CV-ul respectiv trăia cu impresia că domnul Raoul Trifan absolvise facultatea, nu că o abandonase după doar un an.

Trebuia să fii foarte atent și pus la punct cu subtilitățile învățământului superior românesc pentru a sesiza că, dacă ar fi început facultatea în 2004, Raoul Trifan ar fi trebuit să o termine în 2008, nu în 2007. Da, generația care a început Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2004 a fost ultima care a făcut patru ani. Din anul universitar 2005-2006, a intrat în vigoare sistemul Bologna, care presupune cursuri de licență de trei ani. Dar cine mai știe, în 2020, după mai bine de 15 ani, când a avut loc exact trecerea la sistemul Bologna? Așadar, mențiunile “Unlicenced” și “Interrupted” în dreptul studiilor universitare ar fi trebuit să apară și pe CV-ul domnului Trifan care le-a fost dat spre lectură membrilor USR Timiș. Dar n-au apărut. E limpede de ce.

Colegii de partid ai domnului Trifan au început să facă bancuri pe seama acestuia, poza de față circulând pe Whatsapp între membrii USR Timiș

În continuare, vă redăm dialogul purtat telefonic și pe Whatsapp cu domnul Raoul Trifan, candidatul numărul unu al USR Timiș la Senatul României.

Îmi puteți spune care este adevărul cu privire la CV-ul dumneavoastră? – Da, cum este specificat și în el, nu mi-am terminat studiile. Tot timpul a fost specificat clar că nu am licență și că sunt întrerupți anii și că sunt doar doi. Al doilea an fiind în curs, întrerupt. – În CV-ul dumneavoastră care poate fi găsit în acest moment pe www.linkedin, scrie că ați fost student doi ani, între 2005 și 2007, la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, după care ați întrerupt studiile (apar mențiunile “unlicenced, interrupted”) și că ați urmat cursurile Liceului “Jean Louis Calderon” în perioada 2000-2004. Ce ați făcut de la terminarea liceului, în vara lui 2004, până la începerea facultății, în toamna lui 2005? – Nimic. – Nimic? – Nu. – OK. Vă întreb acest lucru fiindcă pe grupul privat de Facebook al USR Timiș circulă un alt CV al dumneavoastră. – Nu știu la care CV vă referiți. – La un CV în care scrie că ați făcut trei ani de facultate, în perioada 2004-2007, fără să apară nici o mențiune referitoare la întreruperea studiilor. – A, da, știu la care vă referiți…Acela a fost greșit, a fost urcat de mine în timpul campaniei pentru locale, când am candidat intern, era o greșeală și e clar că era o greșeală, pentru că tot în acel CV era și link-ul unde se vede clar care sunt anii reali. – Vă referiți la link-ul de pe www.linkedin.com, care apare în partea dreaptă sus a CV-ului? – Da, n-avea nici un sens să pun într-o parte într-un fel, iar în cealaltă să fie în alt fel. – Păi da, dar dacă acel CV despre care spuneți că este greșit a circulat public, degeaba aveați alte informații pe www.linkedin.com. Dacă votanții dumneavoastră, colegii dumneavoastră aveau la dispoziție acel CV public, nu cred că mai intra nimeni pe profilul dumneavoastră de linkedin… – Nu, acel CV nu a fost public, acel CV a fost strict pentru intern… – Adică știau de el doar colegii dumneavoastră… – Da, CV intern, pentru candidatura internă. Iar după aceea, pentru parlamentare, am avut alt CV intern, tot așa, cu link-ul de linkedin, are și poza mea, acolo n-am trecut studiile. – Păi de ce? – Pentru că am considerat că n-are sens să le mai pun… – Deci în momentul de față discutăm despre trei CV-uri: cel cu “greșeala”, al doilea este cel aflat dintotdeauna pe www.linkedin.com, unde spuneți că apărea de la început mențiunea că nu ați luat licența, și mai există încă un CV pentru alegerile parlamentare, în care nu mai apar deloc studiile. Așadar, vorbim despre trei CV-uri ale dumneavoastră… – Aceste CV-uri pe care le-am făcut pentru alegerile interne sunt strict ca suport pentru alegerile interne. CV-ul meu adevărat este acela public. Fiecare CV se face pentru un anumit lucru. Când depui CV-ul undeva îl faci într-un fel… – Depui un CV model european… – Nu, nu, nu, nimeni nu face modelul acela, numai dacă ești începător, dacă acum ai ieșit de pe băncile facultății și vrei să te angajezi la corporație. Nu, când îți faci CV ca să te angajezi în joburi de top, trebuie să-l modelezi pentru acel job, așa se face. Așa am făcut și eu. Când am depus CV-ul pentru activitatea de parlamentar, de exemplu, l-am modelat pentru acea activitate și am explicat de ce aș fi eu bun pentru acel lucru. – Totuși, de ce nu ați mai specificat în CV-ul intern pentru parlamentare că ați început facultatea și că ați întrerupt-o, așa cum apare pe profilul de pe www.linkedin.com? – Pentru că nu mi s-a părut relevant pentru funcția de senator. – Revenind la “greșeala” din CV-ul de uz intern: chiar dacă ați fi trecut 2005, nu 2004, ca an al începerii facultății, tot ar fi trebuit să faceți acele mențiuni, “unlicenced, interrupted”, așa cum apar acum pe profilul dumneavoastră. – Da, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia să fie sută la sută clar că am întrerupt. Am făcut această greșeală, pe care acum o regret, ce pot să fac? Trebuia să fie mult mai mai clar că sunt studiile întrerupte… – Adică trebuia să scrie clar, nu trebuia să deducă nimeni dacă ați făcut unul, doi sau trei ani de facultate. – Da, sunt de acord cu dumneavoastră, după ce văd ce s-a întâmplat… – Domnule Trifan, surse din interiorul USR susțin că ați modificat profilul de pe linkedin.com, cu întreruperea facultății, abia după ce a izbucnit scandalul în interiorul partidului. Este adevărat sau nu? – Este fals. Scria foarte clar 2005-2007 Unlicenced Interrupted – Dintotdeauna, da? – “Interrupted” a fost adăugat mai recent pentru a fi 100% clar. Dar înainte de acest “scandal”, “Unlicenced” era acolo. Cu 2005-2007. – Ce înseamnă „mai recent”? – Când a apărut scandalul cu Coliban. Am vrut să fie clar. – După declanșarea scandalului, ați scris pe Facebook, iar ulterior ați reluat ideea și pe site-un intern al USR Timiș, următoarele: „Situația familială de atunci nu mi-a permis să mă concentrez pe studii și m-a obligat să prioritizez un job care să mă întrețină”. De aici reiese că undeva între octombrie 2006 și iunie 2008, perioadă în care ar fi trebuit să faceți și anii 2 și 3 de facultate, dumneavoastră ați avut un job din care v-ați câștigat existența. Care e acela, că din CV-ul de pe linkedin reiese că primul job l-ați început în iunie 2008, în compania pe care ați înființat-o?– Am avut și alte joburi care nu sunt relevante într-un CV la nivelul la care am ajuns în carieră, de genul lucrător comercial. – Adică vânzător? – Cum ziceam, am mai avut joburi. CV-ul nu e istoria mea de când am intrat în câmpul muncii pentru că primele joburi nu sunt relevante. – Nu credeți că măcar colegii dumneavoastră, daca nu și publicul larg ar trebui să cunoască toate detaliile din cariera dumneavoastră? – Eu nu mai am de gând să comentez pe acest nonsubiect. Mulțumesc de înțelegere. – OK, e în regulă. Eu vă mulțumesc! – Cu plăcere.