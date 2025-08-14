Punct de drop-off nou și fațadă renovată la Școala Gimnazială 21 din zona Badea Cârțan. Foto

Primăria Municipiului Timișoara a comunicat c[ a renovat complet fațada Școlii Gimnaziale Nr. 21 „Vicențiu Babeș” și modernizează sălile de clasă, pentru ca, din septembrie, cei peste 600 de elevi și profesori să înceapă anul școlar în condiții optime.

În plus, pentru siguranța elevilor, municipalitatea a amenajat un punct de tip drop-off, cu cinci locuri, care permite părinților să lase copiii rapid și în siguranță, fără a bloca traficul.

„Școala Gimnazială Nr. 21, din zona Badea Cârțan, este una dintre cele peste 20 de unități de învățământ unde sunt în derulare lucrări de reparații și întreținere.

La exterior, fațada complet reabilitată schimbă imaginea Școlii Gimnaziale Nr. 21, iar în interior sălile de clasă vor fi mai primitoare și mai luminoase odată renovate.

În interior, lucrările au început cu schimbarea instalațiilor electrice și continuă cu tencuirea pereților, montarea ușilor, ferestrelor și parchetului. Conform calendarului stabilit de municipalitate, toate intervențiile vor fi finalizate înainte de revenirea elevilor din vacanță.

În paralel, se desfășoară lucrări de reparații și întreținere în peste 20 de unități de învățământ din toate zonele orașului, pentru ca toți elevii și preșcolarii să înceapă noul an școlar în spații curate și sigure.

Totodată, municipalitatea are în derulare proiecte majore care vizează reabilitarea termică a unor școli importante, precum Colegiul Național „Ana Aslan”, Colegiul Tehnic „Henri Coandă”, Liceul Alimentar, Școala Gimnazială Nr. 1 și clădirea de gimnazială a Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon””, a transmis Primăria Timişoara.