Semmeringul Bănățean circulă pe prevederi noi.

Condițiile de exploatare vor rămâne în principiu aceleași, atât că vor fi prevăzute de un nou Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii!

Marți, 12 august a fost deschisă procedura de transparență decizională a procesului de elaborare a ”Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea condițiilor specifice de exploatare a secției de circulație Oravița – Anina aparținând infrastructurii feroviare publice”.

În condițiile în care periodic revine în discuție lipsa de rentabilitate economică a exploatării liniei, ca argument pentru eventuala ei închidere, simpla menționare a numelor celor două localități alături de CFR, în același text oficial, e de ajuns a provoca fiori pe șira spinării! Nu e cazul, însă, de această dată.

În esență, e vorba de actualizarea și adaptarea stufosului ”Ordin nr. 539/2004, pentru aprobarea Reglementărilor pentru circulația trenurilor și manevra vehiculelor feroviare pe secția Oravița – Anina” la un format ceva mai suplu solicitat României de Agenția UE pentru Căi Ferate (ERA) încă din luna august 2021, în contextul unei acțiuni de ”asanare” a normelor naționale de siguranță feroviară din România ca stat membru.

Solicitarea nu se referă exclusiv la Semmeringul Bănățean, ea conținând de fapt o listă cu 40 de observații asupra normelor naționale propuse de România pentru introducerea în noua bază de date RSD (Single Rule Database), respectiv normele naționale care constituie condiții de acordare a certificatului unic de siguranță pentru operatorii de transport feroviar și a autorizației de siguranță pentru administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară.

Noua variantă a Ordinului, care poate fi consultată pe pagina de Internet a MTI reține de pildă, din vechiul Ordin, că: „Pe secție este permisă circulația vagoanelor de marfă și de călători pe două osii cu un ampatament maxim de 7 m, precum și orice tip de vagon de marfă pe patru osii; că vagoanele de călători pe 4 osii care circulă pe secție trebuie să aibă distanța între pivoții boghiurilor de maximum 9,30 m și că pe secție este interzisă circulația vagoanelor cu gabarit 0-VM sau mai mare.“

În schimb, au fost îndepărtate capitolele care conțin detalii de genul ”Compunerea și frânarea trenurilor, legarea vagoanelor”, ”Echiparea trenului și a personalului de tren cu rechizitele necesare” sau ”Poziția locomotivelor în tren și conducerea trenurilor remorcate cu multiplă tracțiune”.

Acestea, referindu-se la condiții locale specifice secției și nu la norme naționale, se vor regăsi în procedurile proprii ale administratorilor/gestionarilor de infrastructură sau operatorilor de transport ce urmează la rândul lor puse în acord cu legislația.

Pe Semmeringul Bănățean circulă în prezent o pereche de trenuri, cu plecarea de la Oravița spre Anina la ora 11:15, de unde se pornește înapoi la ora 14:40.

De la 1 august 2025, prețul unui bilet pentru o călătorie simplă la clasa a 2-a este 33,50 lei, iar rezervarea locului este obligatorie.

caon