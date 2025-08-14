Guvernul introduce „taxa Temu”: 25 de lei fix pe coletele sub 150 de euro.

Guvernul introduce o nouă taxă fixă de 25 de lei pe fluxurile extracomunitare de colete în valoare de sub 150 de euro, vizând comenzi de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress.

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că la nivel european, fluxurile extracomunitare de colete sub 150 de euro au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde de euro în ultimii patru ani.

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro.

Această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și prin alte hub-uri în România.

Odată instituită această taxă, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor plăti acești bani.

Îi invităm dacă vor să facă business în România să își stabilească hub-uri în România”, a spus Alexandru Nazare miercuri într-o conferință de presă.

În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi.

Nazare a mai spus că sunt foarte mulți antreprenori români care vând în online, aproape 40.000, care sunt profund afectați de această creștere a coletelor din zone extracomunitare.

„Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară.

Sunt efecte de mediu, efecte logistice de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare, riscuri în privința contrafaceri și a verificării acestor colete, posibilitățile de a le verifica sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”, a completat acesta.

Alexandru Nazare a mai spus că se aşteaptă ca măsura să aducă 1,3 miliarde de lei la buget.

