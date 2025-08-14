Două autoturisme de lux, evaluate la 165.000 de euro, căutate de autorități din Belgia și Franța, descoperite la Porțile de Fier

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porțile de Fier I au depistat, în ultimele 24 de ore, două autoturisme de lux, cu o valoare totală de aproximativ 165.000 de euro, căutate de autoritățile din Belgia și Franța.

Potrivit unui comunicat remis joi de Poliția de Frontieră, în data de 13 august, la intervale diferite de timp, s-au prezentat pentru efectuarea controlului un cetățean român de 39 de ani, aflat la volanul unei mașini înmatriculate în Franța, și un cetățean turc de 66 de ani, conducând un autoturism cu numere de Belgia.

Verificările în bazele de date au arătat că unul dintre autoturisme figura ca probă într-o anchetă penală din Franța, iar celălalt era vizat de o alertă de confiscare emisă de autoritățile belgiene. Șoferii au declarat că nu știau despre situația juridică a vehiculelor.

Cele două mașini au fost reținute de polițiști, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Poliţia de Frontieră