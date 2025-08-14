Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Stație de benzină în Lugoj.

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Unitatea Fiscală Municipală Lugoj

Jud. Timiş, Mun. Lugoj, Str. Alexandru Astalas nr.2

Dosar de executare nr. 6328

Nr. 1078-7/06.08.2025

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile / Ansamblului de bunuri imobile

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 12, luna septembrie, anul 2025 , ora 11.00, în Lugoj, str.Al. Astalas, NR.1-3, camera 227 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului S.C. GABI TEX S.R.L., prima licitaţie:

A Cladire/parti de cladire/ansamblu de clădiri

Spatiu comercial – alte tipuri, Stare proprietate: buna, Stadiu construcție: finalizat, Acces: auto, Teren aferent în suprafața de 2261 MP, înregistrat în cartea funciara nr. CF 408221/Lugoj, stație benzina inscrisa în CF 408221/Lugoj, top: 5833-5834/2/2, 5833-5834/3/2, 5833-5834/4/2, 5833-5834/5/2 și teren aferent în suprafața de 2261MP, stare uzura: normala, semne particulare: nu sunt, situat în str. Salcamului, nr. 13, preț de evaluare 696800 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale și privilegii, după caz:

Creditor Sarcini FRATHOS COMPANY PETROSANI, STR. ST. O. IOSIF, BL. 18, SC. 3, AP. 37 JUD. HUNEDOARA URMARIRE SILITA IMOBILIARA PENTRU SUMA DE 524.305 LEI Titular: FRATHOS COMPANY S.R.L. Jud. HUNEDOARA, Mun. PETROSANI, Str. STEFAN OCTAVIAN IOSIF, Bl. 1B, Sc. 3, Ap. 37 Cod Postal 332009 OMV PETROM MARKETING BUCURESTI, STR. CORALILOR 22, BL. INFINITY, ET. 1, AP. OVAL B, SECTOR 1 EXECUTARE SILITA IN DOS. EXEC. 1318/2025 PENTRU SUMA DE 115.635, 10 LEI Titular: OMV PETROM MARKETING BUCURESTI, STR. CORALILOR 22, BL. INFINITY, ET. 1, AP. OVAL B, SECTOR 1 Raiffeisen Bank Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246D, bl. FCC SECTOR 1 IPOTECA 500.000 LEI; EXECUTARE SILITA IMOBILIARA PENTRU SUMA DE 117.222, 98 LEI; EXECUTARE SILITA DOSAR EXEC. 163/2025 PENTRU SUMA DE 117.474,14 LEI lei Titular: Raiffeisen Bank Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 246D, bl. FCC, SECTOR 1

*) în conformitate cu prevederile tilului VII din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operațiunea este taxabila (cota de TVA 21%)

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand

10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97TREZ623506701XXXXXXX,

beneficiar Unitatea Fiscal Municipală Lugoj, cod de identificare fiscala 4250646, deschis la Trezorerie Municipiul

Lugoj, utilizand numarul de evidenta a platii 83530022500000000000143;

c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului

comertului;

e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz: apartamentul 1 are intrare comuna cu apartamentul 2 fiind situate în același imobil (casă)

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256-351673.