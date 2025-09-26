Poliţişti din Timişoara, implicaţi într-o acţiune de sterilizare, vaccinare și deparazitare gratuită a unor căţei

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Timiș, sprijiniți de polițiști din cadrul Secției 4 Urbane Timișoara și ai Direcției Poliției Locale Timișoara, împreună cu reprezentanți ai unor asociații de protecție a animalelor din județul Timiș, au desfășurat, în 25 septembrie, o acțiune pentru preluarea și transportarea mai multor exemplare canine la unități medicale veterinare autorizate, în vederea sterilizării gratuite.

Reprezentanții asociațiilor au preluat 7 câini metis, care au fost sterilizați, vaccinați și deparazitați gratuit, după care au fost restituiți proprietarilor de drept.

„Polițiștii reamintesc faptul că sterilizarea exemplarelor canine aparținând rasei comune este obligatorie și nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă contravențională între 5.000 și 10.000 lei, conform OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare al câinilor fără stăpân.

Totodată, sterilizarea aduce beneficii semnificative pentru sănătatea animalelor și contribuie la prevenirea apariției de pui nedoriți, care pot fi ulterior abandonați sau crescuți în condiții necorespunzătoare”, a transmis IPJ Timiş.