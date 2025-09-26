Înscrieri până în 10 octombrie, la examenul de definitivare în învățământ.

Înscrierile pentru examenul de definitivare în învățământ au loc până în 10 octombrie, conform calendarului publicat în Monitorul Oficial.

Candidații depun dosarele la secretariatul unității de învățământ, instituție care le transmit mai departe către inspectoratul școlar.

Pentru a putea participa la examen, sunt necesare: calificarea, calificativul ”Bine” sau ”Foarte bine”, precum și vechimea în învățământ care nu poate fi mai mică de un an școlar (se pot cumula orele de predare realizate în timpul mai multor ani școlari compleți până la echivalarea normei de un an).

Proba scrisă a fost stabilită pentru data de 14 iulie 2026, având durata de patru ore.

Înainte de susținerea probei scrise, sunt obligatorii două inspecții la clasă la disciplina de examen, a câte patru ore, distribuite în două etape: prima etapă se desfășoară până în 6 februarie, iar a doua, până în 29 mai. La finalizarea inspecțiilor, candidații întocmesc un portofoliu, conform metodologiei. Atât inspecțiile, cât și portofoliile se notează cu note de la 1 la 10.

Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10, unde ND reprezintă nota la examen, NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1, NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2, NP reprezintă nota acordată pentru portofoliu, iar NS reprezintă nota la proba scrisă. Nota minimă de promovare a examenului este 8.

Examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de trei ori.