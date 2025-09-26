„Petrecerea străzii” închide circulaţia în zona Modern

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
"Petrecerea străzii" închide circulaţia în zona Modern

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier sâmbătă, 27.09.2025, pe strada Tibiscum, din zona Modern, cu ocazia organizării evenimentului „Petrecerea străzii”.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă în intervalul orar 15:00 – 24:00, pentru a găzdui această întâlnire comunitară, unde vecinii se pot reuni pentru socializare, a comunicat Primăria Timişoara.

Şoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada desfășurării evenimentului.

CITEŞTE ŞI: Popoviciu îi cere lui Fritz să dea Ceasul floral, Parcul Rozelor și Grădina de Vară Capitol în administrarea CJT-ului: „Este păcat ca aceste obiective de patrimoniu cultural și turistic să fie tratate cu atâta indiferență”

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *