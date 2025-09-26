„Petrecerea străzii” închide circulaţia în zona Modern

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea traficului rutier sâmbătă, 27.09.2025, pe strada Tibiscum, din zona Modern, cu ocazia organizării evenimentului „Petrecerea străzii”.

Astfel, circulația rutieră va fi închisă în intervalul orar 15:00 – 24:00, pentru a găzdui această întâlnire comunitară, unde vecinii se pot reuni pentru socializare, a comunicat Primăria Timişoara.

Şoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada desfășurării evenimentului.