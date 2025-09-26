„Hai la Muzeu!”, un proiect cultural al Fundației Aquatim.

Fundația Aquatim dă startul proiectului cultural intitulat „Hai la Muzeu!”, menit să statueze o legătură concretă, aplicată și funcțională între cultură și educație în mediul școlar preuniversitar.

Proiectul, finanțat de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte, se desfășoară în perioada 29 septembrie – 31 octombrie 2025.

„Hai la Muzeu!” își propune să transforme vizitele școlare la Muzeul Apei într-o experiență plăcută, utilă și adaptată vârstei/ vârstelor, astfel încât elevii care ne trec pragul – fie ei școlari „boboci” sau pre-adolescenți – să găsească aici nu doar informații, ci și activități ce le stârnesc în mod real curiozitatea și dorința de a învăța.

Activitățile vor fi testate în prealabil cu elevii, în cadrul unor vizite organizate, iar profesorii vor participa la sesiuni de formare dedicate, în vederea construirii unor variante ideale de lecții, activități și jocuri interactive, ce pot fi ușor replicate ulterior.

Proiectul se derulează cu sprijinul Școlii Gimnaziale nr. 19 și al Liceului Teologic Ortodox „Sf. Antim Ivireanul”, două instituții educaționale-reper în promovarea educației culturale și a valorilor legate de apă, mediu și patrimoniu.

Școlile partenere participă cu 16 dascăli – care au menirea să creeze și apoi să livreze ideile de activități, sub forma unui „proiect la cheie” și cu 200 de elevi – implicați în testarea efectivă și implementarea activităților dezvoltate.

Fundația Aquatim, prin „Hai la Muzeu!”, mizează pe atingerea unui dialog real între generații, pe domenii atractive – educație, știință, artă – și valori frumoase, dar și pe consolidarea rolului Muzeului Apei Timișoara, drept spațiu de studiu și deschidere culturală efectivă.

„Hai la Muzeu!” dă gir schimbului de idei între profesori, susține dezvoltarea unei rețele educaționale locale, serioase, durabile, de lungă și foarte lungă durată, integrează cultura în școală și în comunitate.

Prima activitate a proiectului, dedicată sesiunilor de instruire a cadrelor didactice, va avea loc în data de 4 octombrie, începând cu ora 09.00, la Muzeul Apei Timișoara.

Fundația Aquatim și partenerii susțin, prin acest proiect, schimbarea mentalității privind educația muzeală, prin dezvoltarea unui flux realmente interesant de formă, fond și originalitate.

În perspectivă, activitățile dezvoltate prin „Hai la Muzeu!” vor fi incluse în oferta de produse culturale ale Muzeului Apei Timișoara, fiind utilizate pentru toți elevii din aceeași categorie de vârstă, care ne trec pragul.

Așadar… Hai la Muzeu!