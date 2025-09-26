CSU Universitatea de Vest Timişoara, la primul meci pe teren propriu

Primul meci pe care handbalistele de la CSU Universitatea de Vest Timişoara îl vor disputa pe teren propriu în sezonul 2025-2026 va avea loc duminică, de la ora 12, la sala „UVT Oituz” .

Divizionara secundă din Timișoara, pregătită de prof. Eugen Bota, își va măsura forțele în etapa a doua cu CS Universitatea Cluj-Napoca, echipă care a pornit la drum cu ambiții mari, sub comanda fostei jucătoare de naţională Valentina Ardean-Elisei.

Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri formată din R. Ardelean (Bihor) și M. Botez (Arad). Evenimentul este finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.

Fetele de la CSU UVT vă aşteaptă la sală, să le susţineţi!

În runda inaugurală, timişorencele s-au înclinat cu scorul de 25-34 la Cisnădie, formaţie care în sezonul precedent a evoluat în primul eşalon şi care are un lot bun şi în acest campionat.

Celelalte partide programate în etapa secundă a Diviziei A – seria C sunt următoarele: CNOPT Bistrița – Gloria Bistrița Div A (ora 13), CS Măgura Cisnădie – CSU Reșița (ora 15) și CSU Oradea – CSM Târgu Mureș (ora 16).

Sursa foto: CSU Universitatea de Vest Timişoara