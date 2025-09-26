Cinci persoane arestate preventiv pentru furtul a 50.000 de euro şi a unor bijuterii, în Timiş. VIDEO

Cinci persoane arestate preventiv pentru furtul a 50.000 de euro şi a unor bijuterii, în Timiş.

Polițiștii din judeţul Timiș au reținut 5 persoane bănuite de comiterea unui furt calificat, cu prejudiciul de 50.000 de euro. Ulterior, magistrații au dispus față de acestea măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

La data de 25 august 2025, în jurul orei 03.15, polițiștii au fost sesizați prin 112, de către o femeie din comuna Lenauheim, cu privire la faptul că i-au fost sustrași, din locuință, 50.000 de euro și bijuterii din aur.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Polițiștii au început cercetările și au identificat 7 persoane bănuite de comiterea faptei.

„La data de 17 septembrie 2025, anchetatorii au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în orașul Jimbolia, fiind descoperite și ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, bijuterii ce par a fi din aur, 4.100 de lei, precum și un pistol cu aer comprimat și muniția aferentă.

La data de 24 septembrie 2025, polițiștii au puse în executare alte 5 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Reșița, în orașele Oțelu Roșu și Jimbolia, fiind descoperite și ridicate o armă, o cagulă și 15 monede ce par a fi din aur.

În urma activităților investigative, 4 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 22 și 40 de ani, au fost identificați și conduși la sediul Poliției Orașului Sânnicolau Mare, pentru audieri, iar alți doi bărbați nu au fost găsiți la domiciliu.

Cele 7 persoane sunt din Jimbolia, Reșița și Oțelul Roșu.

De asemenea, în vederea completării materialului probator, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sânnicolau Mare a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cele 7 persoane, 5 dintre acestea fiind reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă”, a transmis IPJ Timiş.

La data de 25 septembrie, cele 5 persoane au fost prezentate magistraților, care au dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile.

Activitățile s-au desfășurat de către polițiștii Postului de Poliție Lenauheim și cei din Sânnicolau Mare, Serviciului de Investigații Criminale Timiș, Serviciului Criminalistic Timiș, Poliției Orașului Jimbolia, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Timiș, Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin și jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.

Sursa imagini: IPJ Timiş