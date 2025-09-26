Picnic în Pustă, duminică, la Otelec. Programul detaliat.

Visit Timiș îi invită pe toți pasionații de natură, gastronomie, tradiții și teatru în aer liber la a treia ediție a manifestării Picnic în Pustă, duminică, 28 septembrie, în comuna timișeană Otelec.

Sub genericul „Toamna din plăcinta cu mere”, poveștile la foc de tabără și spectacolele semnate de Teatrul Basca le vor oferi vizitatorilor o experiență de neuitat sub cerul liber.

Evenimentul va avea loc în Livada cu meri, de la Casa Vânătorilor din Otelec, între orele 11:00 și 21:00.

Ce vă așteaptă pe parcursul zilei?

Pentru cei care vor să se bucure de o zi plină de activități și surprize, iată programul detaliat:

11:00 – 19:30 – Picnic liber în livadă, relaxare și explorare

11:00 – 19:00 – Târg de produse locale și prezentarea rutei EuroVelo 13

12:00 – 15:00 – Atelier de sculptat linguri de lemn (LUN Design, Iohanisfeld)

13:00 – 17:00 – Vizite ghidate la Muzeul Satului Otelec cu artistul Geza Molnar

13:00 – 15:00 – Atelier de teatru și jocuri pentru adolescenți, organizat de Teatrul Basca

19:00 – Foc de tabără cu povești și muzică sub cerul liber

19:30 – Spectacol de teatru în livadă: (DEZ)rădăcinare, producție Teatrul Basca

Pe lângă activități, vizitatorii se vor putea răsfăța cu preparate tradiționale și bunătăți locale, perfecte pentru o zi de toamnă.

Delicii culinare:

plăcinte cu mere, prăjituri Rigó Jancsi, kürtős kalács, lapte covăsât, gulaș la ceaun, sarmale în foi de viță, supă de porumbei cu tăiței de casă, pită de Foeni cu untură și ceapă

Cum ajungi?

Pentru a ajunge la Picnic în Pustă în condiții optime, aveți mai multe opțiuni, dar pentru o experiență completă noi vă sugerăm următoarele două:

cu bicicleta, puteți pedala pe pista de pe malul Begăi, pornind din Timișoara, bucurându-vă astfel de peisajul pitorească al zonei și de aerul proaspăt al toamnei;

cu vaporașul STPT, plecarea din Timișoara este programată la 08:30, din stația Catedrala Mitropolitană (îmbarcare începând cu ora 08:00).

Întoarcerea este la ora 17:00, iar biletul tur-retur costă 60 de lei. Rezervările se pot face la 0740 318 101.

Ce este Picnic în Pustă?

Ajuns la a treia ediției, Picnic în Pustă a devenit rapid un eveniment de referință pentru comunitatea timișeană, pentru modul în care tradițiile locale, gastronomia autentică și activitățile culturale în aer liber se unesc într-un mod natural, pentru a pune în valoarea patrimoniul Banatului de la Pustă.

Evenimentul este organizat de Primăria Otelec în colaborare cu Asociația MyBanat, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș și Visit Timiș, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turistică a județului.

Totodată, evenimentul reprezintă un exemplu concret al modului în care Banatul se pregătește să devină Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect al cărui lider este Consiliul Județean Timiș.

