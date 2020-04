Oameni minunaţi şi-au dat mâna pentru a ajuta două spitale din vestul ţării în lupta cu coronavirusul

Artista plastică Maria M. Petrovna a lansat, pe pagina sa de facebook, o campanie intitulată Licitații – Daruri pentru spital, în cadrul căreia mai multe vedete ale lumii muzicale și sportive din România oferă obiecte în scopul strângerii de fonduri pentru unitățile spitalicești din vestul țării.

Piesele puse la bătaie, aparținând unor personalități precum Nicu Covaci, Laura Bretan, Alexandru Andrieș și altora sunt fotografiate și adunate într-un album, iar despre condițiile de licitare ale fiecăreia în parte se obțin detalii printr-un click pe imaginea obiectului dorit.

„Am adunat o colecţie de obiecte care vor ajunge <<proprietatea>> celor care donează în aceste momente acolo unde este nevoie. Am rugămintea să citiţi în intregime detaliile de mai jos – e important să înţelegem cum va funcţiona treaba asta.

Fiecare obiect din această colecţie este donat de către artişti sau sportivi special pentru această iniţiativă, în scopul sprijinirii donaţiilor pentru spitale. Obiectele vor avea un <<preţ>> de plecare exprimat printr-o donaţie minimă, donaţie care va fi făcută direct în contul ONG-ului spitalului.

Fiecare poză este însoţită de o descriere care va cuprinde şi donaţia minimă de la care începe licitaţia, precum şi informaţii despre locul în care trebuie să ajungă banii.

Repet, donaţia va fi făcută direct în contul ONG-ului care gestionează donaţiile către spitalul respectiv, fără intermediari. Dacă vă doriţi obiectul, puteţi să licitaţi pentru el într-un comentariu la poza respectivă. Licitaţia va fi deschisă timp de o săptămână, începând din momentul în care obiectul este adăugat în colecţie (la fiecare poză veti găsi şi informaţia despre deadline).

Vă rog insistent să licitaţi în comentarii la fotografia cu obiectul respectiv, din acest album, nu prin comentarii în alte părţi (la alte postări, share-uri etc), pentru ca nu pot urmări peste tot şi licitaţia trebuie centralizată undeva.

După închiderea licitaţiei (în ziua şi la ora stabilită), câştigătorul va avea la dispoziţie 24 de ore sa posteze (public, tot într-un comentariu la poza cu obiectul dorit) dovada donaţiei (printscreen, de exemplu, din care, evident, puteţi şterge sau acoperi date personale care nu trebuie arătate).

După ce scrieţi comentariul cu dovada donaţiei, obiectul vă aparţine. Dacă dovada donaţiei nu apare în 24 de ore, obiectul intră din nou in licitaţie, pentru încă o săptămână.

Cateva dintre obiecte sunt în străinătate deocamdată, împreună cu proprietarii lor. Altele nu pot fi trimise acum donatorilor pentru că aceia care le pun la dispoziţie nu au cum să se întâlnească, astfel încât să le semneze. Mai mult decât atât, nu cred ca e momentul să aglomerăm firmele de curierat acum şi nici să ne întâlnim cu alţi oameni, pentru că unii dintre noi nici nu au cum. Prin urmare, când se va încheia această nebunie cu izolarea şi ordonanţele militare şi vom reuşi să reintrăm cât de cât în normal, mă voi ocupa să primiţi obiectele pentru care aţi donat. Vă voi contacta în privat pe fiecare în parte şi facem să fie bine”, anunţă Maria M. Petrovna.

„Aceasta este o iniţiativă la început de drum şi a fost nevoie să fiu rapidă, nu perfectă. Am ales aceasta formă a unui album foto public pentru că este şi mai uşor de gestionat, dar şi mult mai uşor de împărţit altora (mai uşor decât ar fi o pagină sau un grup pe care am putea să le facem acum pentru treaba asta). Vom vedea pe parcurs cum evoluează.

Obiectele din acest album vin de la câţiva oameni minunaţi care au fost de acord să fie parte din asta. Unii îmi sunt prieteni, altii sunt artişti cu care m-am întâlnit în contextul diverselor colaborari profesionale, iar alţii sunt oameni pe care nu i-am întâlnit până acum, dar cărora mi-am permis să le cer asta şi au răspuns în timp record.

Am ajuns apoi să sun prieteni care sunt prieteni cu alţii şi aşa mai departe – ştiţi mersul. Ce să zic, <<am pile>> la oameni faini. E modul meu de a încerca să ajut, e primul pe care l-am identificat şi am decis să-l pun în practică pentru că nu ştiu ce altceva aş putea face acum. Nu ştiu cât de mult pot să fac, dar ce ştiu e ca nu puteam să stau fără să fac ceva, orice.

Initiativa are în vedere spitalul din Timişoara (<<Victor Babeş>>) şi spitalul din Reşiţa. La finalul acestui text vei ga[si datele de care avei nevoie pentru transferul sumelor (nume ONG, cont bancar etc). Este foarte important să donăm pentru locurile în care în mod sigur vor ajunge mulţi pacienţi, dar şi pentru spitalele din oraşele mai mici, pentru că au mai puţină vizibilitate (deci şi campaniile pentru donaţii sunt mai restrânse) şi mult mai puţine echipamente.

Recunosc că am ales cu sufletul, dar încerc să încep ceva. Nu reprezint o instituţie publică, nu sunt primărie, nici minister, am ţinut cont şi de argumente obiective, eu încerc doar să fac ceva bine acolo unde ştiu sigur că e nevoie de bine. Încep cu aceste două spitale şi sper din toată inima ca în perioada următoare să ne mobilizăm şi pentru altele.

Voi adăuga şi alte obiecte în album, în funcţie de răspunsurile pozitive pe care le primesc în zilele următoare. Veti găsi o licitaţie asemănătoare cu lucrări ale artiştilor plastici la început de drum pe pagina Asociaţiei AIA de la Timişoara. Va rog să urmariti, dacă puteţi, licitaţiile caritabile care se vor face şi acolo şi să le popularizaţi.

Mulţumesc oamenilor faini care ne-au oferit aici câte puţin din ei înşişi! Sunteți senzaționali, dar eu fac parte dintre norocoșii care știau deja asta! Respect!”, mai scrie Maria M. Petrovna, oferind, în finalul mesajului său, şi datele pentru donaţii:

Timişoara: Asociația Dr. Victor Babeş Timișoara

strada Gh. Adam nr. 13,

CUI 18737642,

Cont RO84RNCB0255113757760002

Reşiţa: Asociaţia A.T.I. Resita 2019 “Sansa la viata”

Piaţa Traian Vuia nr.1, sc.3, ap.12 Reşiţa, 320085,

CIF 42358048,

Cont RO78BTRLRONCRT0534069001