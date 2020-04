Ministrul Nelu Tătaru, la Timișoara: „Am venit să văd un spital care merge”

Maternitatea Bega din Timișoara ar putea trata atât paciente cu COVID-19, precum și cele care nu sunt infectate cu coronavirus, în funcție de analiza realizată de Direcția de Sănătate Publică Timiș. Este decizia pe care a luat-o ministrul Sănătății după discuția avută cu autoritățile locale.

Nelu Tătaru, a vizitat, ieri, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara. „Am venit să văd un spital care merge, o clinică în care medicii tratează, o unitate în care medicii și-au înfrânt frica”, a spus Nelu Tătaru, în contextul în care anterior a fost la Spitalul Județean din Arad, unde zeci de medici au intrat în concediu medical, iar alții au cerut pensionarea. Referitor la situația tensionată din orașul de pe Mureș, ministrul a anunțat că a discutat cu medicii separat de conducerea spitalului. „Am fost și am vorbit cu cadrele medicale și cu managementul și mi-am făcut o părere. Zece dintre medicii care au demisionat aveau dreptul să facă acest lucru pentru că sunt la pensie și deși avuseseră prelungiri, au cerut pensionarea.

Ceilalți, o parte sunt în concedii medicale. Eu am vorbit cu cine am putut să vorbesc. Am anunțat că o să vin tocmai de aceea, am discutat cu medicii separat de conducere, cu medicii de la primiri urgențe, de la corturile din afara spitalului”, a spus Nelu Tătaru.

Referitor la cele 31 de cadre medicale de la spitalul din Arad care şi-au depus demisia, 14 medici şi 17 asistenţi medicali, Preşedintele Sanitas Arad, Otinel Şandru, a spus că că este vorba de “persoane vulnerabile”. Potrivit acestuia, 24 de cadre medicale din spital au fost confirmate cu coronavirus, din 250 testate. Este vorba de zece medici, 12 asistenţi medicali şi doi infirmieri.