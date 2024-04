Peste 500 de şoferi care au parcat pe pistele pentru bicicliști, sancţionaţi în Timişoara

Foarte mulți bicicliști au semnalat, în ultimele luni, blocarea pistelor de către conducători auto, prin transmiterea de zeci de sesizări telefonice sau scrise către Poliţia Locală Timişoara (PLT), a comunicat instituţia.

În ultima perioadă, astfel de sesizări au fost semnalate pe străzi precum Traian Lalescu, A. Demetriade, Calea Bogdăneștilor, N. Bălcescu, C. Brâncoveanu, Calea Martirilor, Crizantemelor, Bdul Regele Carol I, C. Porumbescu etc.

„Polițiștii locali au aplicat, de la începutul acestui an, 574 de sancțiuni unor conducători auto care au oprit sau staționat pe pistele special amenajate pentru bicicliști în oraș. Reamintim că sancțiunile pentru astfel de fapte sunt între 330 și 825 lei și 2 sau 3 puncte penalizare la permis, în funcție de faptă, respectiv oprire sau staționare pe piste, conform OUG 195/2002. Recomandăm astfel să se respecte legislația referitoare la oprire și staționare și să se țină cont de indicatoarele și marcajele rutiere pentru a evita sancțiunile și chiar ridicarea autovehiculelor”, a transmis PLT.

Sursa foto: PLT