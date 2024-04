Guvernul României, la Timișoara. Proiecte importante, întâlnire cu oameni de afaceri. Marcel Ciolacu: „Suntem în direcția corectă”

O premieră în istoria postdecembristă a Timișoarei și Timișului. Guvernul României și-a programat, astăzi, ședința în orașul de pe Bega, pe ordinea de zi .figurând proiecte deosebit de importante pentru zona de vest a țării.

Astfel, s-a aprobat deschiderea Punctului internaţional de trecere a frontierei de stat Beba Veche (România) – Kübekháza (Ungaria), s-a dat undă verde ridicării unui nou stadion, pe amplasamentul celui vechi-care urmează a fi demolat, și s-a aprobat finanțarea viitorului Institut Regional de Oncologie, un spital modern, cu 250 de paturi, ambulator de specialitate, 6 săli de operație, centru de transplant medular și de celule stem.

Sunt proiecte de anvergură, dar, „Timișoara merită să aibă cât mai multe investiții”- după cum a afirmat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. În context, a fost amintit un alt proiect important, centura orașului Timișoara, oficialul dând asigurări că lucrările sunt în grafic și termenele de execuție vor fi respectate.

.În cursul după-amiezii, membrii Guvernului, cărora li s-au alăturat membri ai conducerii PNL Timiș, au avut o întâlnire cu oamenii de afaceri din Timiș, la Timișoara Convention Center.

„Ne-am văzut cu oameni de afaceri români, germani, italieni și am abordat o serie de probleme. Le-am spus că nu vor fi măsuri de modificare a taxelor și impozitelor. Am vorbit și despre învățământul dual, deoarece antreprenorii se confruntă cu o lipsă a forței de muncă. Am acceptat cu toții ideea că învățământul dual trebuie dezvoltat”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Tot în ideea unor viitoare proiecte, premierul României a adus în discuție reforma bugetară și regionalizarea – despre care a afirmat că trebuie făcută, „dar va trebui să avem o analiză clară, să vedem cum o facem”.

„Eram foarte mândru de miniștrii mei. De azi, sunt foarte mândru și de echipa găsită la Timișoara. Am avut o discuție fructuoasă. Mă bucur că am reușit și în plan politic, împreună cu PNL, să facem o echipă bună. Suntem în direcția corectă.”, a concluzionat premierul României.

CITEȘTE ȘI: O elevă din Timișoara a obținut locul I pe țară la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Germană maternă