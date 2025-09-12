VIDEO! Lucrările la noul drum de legătură al Timișoarei (DN 69 – zona Sânandrei) cu autostrada A1 sunt aproape gata

VIDEO! Lucrările la noul drum de legătură al Timișoarei (DN 69 – zona Sânandrei) cu autostrada A1 sunt aproape gata

Lucrările la noul drum de legătură al Timișoarei (DN 69 – zona Sânandrei) cu autostrada A1 sunt tot mai aproape de final.

Așternerea ultimului strat de asfalt este pe ultima sută de metri și a început realizarea de premarcaje și marcaje rutiere.

În același timp, se montează parapet median de beton și balize anti-orbire, parapet marginal și se instalează rețeaua de iluminat la cele trei noduri rutiere.

Totodată, se lucrează la profilarea taluzului, la fundațiile pentru consolele de semnalizare verticală și se fac diverse lucrări la poduri, pasaje și pentru scurgerea apelor.

Stadiul lucrării este de aproape 92%, a transmis DRDP Timişoara

Antreprenorul lucrării: Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj S.A.

