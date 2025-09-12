România renunță la cele 400 de radare fixe: proiect blocat din lipsă de finanțare.

Proiectul CNAIR de montare a 400 de radare fixe pe drumurile naționale, expres și autostrăzile din România, programat inițial să fie finalizat în vara acestui an, se află în impas. Motivul: Guvernul nu a alocat finanțarea necesară, iar licitația pentru achiziția camerelor video nu a fost lansată.

„CNAIR nu poate demara procedura de achiziție a celor 400 de camere de supraveghere în acest moment, deoarece nu există o sursă concretă de finanțare. Odată ce aceasta va fi stabilită, vom putea lansa licitația și implementarea sistemului”, a declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, după cum relatează vineri ProMotor.

Bugetul necesar pentru proiect este estimat la 79 milioane de lei fără TVA.

Din experiențele anterioare, finalizarea unui astfel de proiect poate dura chiar și un an și jumătate de la lansarea licitației, ceea ce înseamnă că radarele ar putea deveni funcționale cel mai devreme în 2027.

În prezent, România nu are radare fixe. Poliția Rutieră dispune de 1.186 de radare mobile, dintre care 700 tip pistol montabile pe trepied, iar restul pe autospeciale.

Sistemul automat e-SIGUR, implementat la nivel național din martie 2025, a înregistrat în primele șase luni peste 15.500 de posibile abateri privind viteza.

În aceeași perioadă, autoritățile au aplicat aproximativ 350.000 de amenzi și au suspendat aproape 33.000 de permise de conducere pentru depășirea limitei legale de viteză.

(sursa: Mediafax)