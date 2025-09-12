Cosmin Tabără, către administraţia USR, legat de bazinul din „Dacia”: „Timișorenii mă sună să vă transmit să-l deschideți! Sau va avea soarta celui de la Școala Generală 30?”

Cosmin Tabără, fostul viceprimar liberal al Timişoarei, în prezent vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport, a transmis un mesaj public, tăios, către administraţia USR a oraşului, prin care solicită deschiderea bazinului de înot din Zona Dacia.

„Luna august era luna în care se făceau lucrările de mentenanță. Atașez linkul în comentarii cu procedura din trecut.

Dar astăzi suntem în 12 septembrie, bazinul este închis și timișorenii mă sună să vă transmit să-l deschideți!

Sau va avea soarta celui de la Școala Generală 30? Sper că nu!

Știu și care este problema… pașii mici, rari și înceți… Încă din iunie trebuia alocată suma pentru mentenanța bazinului:

• bani pentru soluții de tratare a apei,

• bani pentru asistența firmei de mentenanță a sistemelor de filtrare și pompe,

• bani pentru roboți de aspirare etc.

Costurile sunt mari, dar trebuie făcute și nu merg amânate aici. E singurul bazin public din oraș, nu înțelegeți?

Unde își desfășoară copiii orele de înot?

Mișcați licitația mai repede, alocați acea sumă de bani la timpul ei… Știu că nu reprezintă o prioritate și că sportul e ceva conex vieții pentru unii din administrație, dar să știți că o societate puternică nu poate exista fără un popor sănătos.

Iar sănătatea se menține și prin sport.

Așa că hai la treabă, măriți ritmul, intensitatea pașilor și mergeți pe direcția care trebuie.

Laudele nu pot înlocui niciodată performanța„, a scris Tabără pe Facebook.