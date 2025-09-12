Bărbat în vârstă de 87 de ani, lovit de o maşină la Timişoara. Traversa strada prin loc nepermis

Un bărbat, în vârstă de 71 de ani, a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu, dinspre bulevardul Sudului, înspre sensul AEM, iar la un moment dat, în dreptul imobilului cu numărul 190, ar fi surprins și accidentat un pieton, în vârstă de 87 de ani, care traversa strada prin loc nepermis, a informat Poliţia Timiş.

În urma impactului, bătrânelul a fost transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii rutieri au întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

