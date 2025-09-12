Accident în Timişoara, o tânără a ajuns la spital

O femeie de 37 de ani a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, iar la un moment dat, în sensul giratoriu al intersecției cu strada Ion Roată, ar fi determinat o tânără de 23 de ani să evite impactul cu aceasta, cea din urmă intrând în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 33 de ani, ce părăsea parcarea unui centru comercial, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv tânăra de 23 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.