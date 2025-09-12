Patru universități din Timișoara, acreditate în anul 2025-2026 pentru formarea psihopedagogică a profesorilor.

Ministerul Educației și Cercetării a publicat lista universităților acreditate pentru a desfășura programele de formare psihopedagogică (nivelurile I și II), obligatorii pentru angajarea profesorilor cu statut de calificat.

Printre cele 58 de instituții de învățământ superior din țară acreditate, figurează patru din Timișoara: Universitatea de Vest (1.500 locuri), Universitatea Politehnica (450 locuri), Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” (600 locuri) și Universitatea ”Tibiscus” (100 locuri).

Programul de formare psihopedagogică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Fiecare universitate acreditată în acest scop organizează cursuri de formare psihopedagogică pentru specializările pe care le are în oferta educațională a programelor de licență.

Programul de formare psihopedagogică poate fi organizat în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul tudiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.