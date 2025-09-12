Şcoală modernă pentru elevii Centrului „Constantin Păunescu” din Recaș. Investiţia, finanţată prin PNRR şi dusă la bun sfârşit de CJT

Lucrările de renovare energetică a clădirii Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Păunescu” din Recaș au fost finalizate, Consiliul Județean Timiș ducând astfel la bun sfârșit o investiție de peste 7 milioane de lei, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Din această sumă, aproximativ 5,7 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile, iar circa 2 milioane de lei au fost asigurate din bugetul Consiliului Județean Timiș.

Clădirea, cu o suprafață de 453 mp la sol și 2.722 mp desfășurați, a trecut printr-un amplu proces de reabilitare termică. A fost izolată cu termosisteme performante, a primit tâmplărie exterioară eficientă energetic și instalații electrice, sanitare și termice complet modernizate. Pe acoperiș au fost montate panouri fotovoltaice, iar spațiile interioare beneficiază acum de sisteme moderne de ventilare și climatizare.

“Această investiție nu este doar despre eficiență energetică sau infrastructură modernă, ci mai ales despre șansa reală la educație în condiții demne și sigure pentru peste 400 de copii și tineri. Ne dorim ca fiecare elev, indiferent de particularitățile sale, să aibă acces la un mediu care să-l sprijine, să-l motiveze și să-i ofere cele mai bune condiții pentru a-și atinge potențialul. Prin astfel de proiecte, demonstrăm că educația rămâne o prioritate reală pentru Consiliul Județean Timiș”, a precizat Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Noile dotări vor reduce cu peste 50% consumul de energie pentru încălzire, vor scădea emisiile de CO₂ și vor asigura confort sporit pentru elevi și profesori, indiferent de anotimp.