CSC Dumbrăvița primește vizita unei foste prim-divizionare

În etapa a șasea a Ligii a II-a la fotbal, competiție care se reia după „fereastra” cu meciurile echipelor naționale, CSC Dumbrăvița va primi sâmbătă, de la ora 11, vizita fostei prim-divizionare Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Meciul se va juca pe stadionul „Ștefan Dobay” și va fi transmis pe plaftorma FRF.TV.

Atacantul moldovean Gheorghe Gondiu (23 de ani) este noutatea din lotul aflat la dispoziția antrenorului Florin Fabian. Pe de altă parte, echipa din Dumbrăvița s-a despărțit de jucătorul Eric Adam, cedat la Politehnica Timișoara.

„Probabil că are o influență pozitivă meciul pe care l-am desfășurat la Arad, pentru că băieții au avut o evoluție bună și sper să se vadă asta sâmbătă. De fapt, sâmbătă vom vedea cât de mult a influențat acel meci de pregătire. Cert este că ne așteaptă un meci foarte greu, la fel cum au fost și cele dinainte și cum vor fi și alte meciuri.

De data asta jucăm cu o echipă care își propune cu siguranță să promoveze înapoi în prima divizie, o echipă care are în componență jucători de calitate, jucători de primă ligă. Eu sunt concentrat pe echipa mea și îmi doresc ca sâmbătă să facem un prim rezultat pozitiv acasă, pentru că sunt de părere că meritam mai mult de la meciurile din etapele trecute. Dar ce a fost a fost…

Vreau să transmit băieților multă încredere și să jucăm exact ceea ce antrenăm, să luăm momentele bune și lucrurile pozitive din etapele care au trecut și să eliminăm greșelile individuale. Dacă vom reuși acest lucru, cu siguranță vom putea să facem un meci bun și să câștigăm, pentru că îmi doresc să câștigăm acasă, îmi doresc să punem presiune pe adversar, îmi doresc ca să jucăm, practic, ceea ce antrenez.

Gondiu este un jucător de gabarit, un profil număr 9, de care aveam nevoie, pentru că nu aveam așa ceva în lot. Sperăm să-l integrăm cât mai repede în ceea ce înseamnă relațiile de joc, pentru că din punct de vedere al parametrilor fizici stă bine. Sperăm să ne ajute exact pe conceptul de joc pe care îl dorim. Rămâne de văzut în etapele următoare cât va evolua sau dacă va juca de la început sau va intra pe parcurs. Dar, cu siguranță, aveam nevoie de un asemenea jucător.

Atât Sergiu Popovici, cât și Gondiu sunt jucători care aduc concurență pe posturi, ceea ce este benefic pentru echipa noastră, pentru că aveam nevoie să ne întărim și să ne completăm lotul. Prin venirea lui Sergiu, un jucător cu experiență, prin venirea lui Gondiu, care chiar dacă are 23 de ani aduce o concurență pe postul lui, sperăm să arătăm din ce în ce mai bine și să strângem puncte, pentru că avem mare nevoie.

Nu sunt probleme de lot. S-au antrenat toți jucătorii normal. Vedem ce va fi zilele următoare. Sperăm să fim la ora meciului bine din punct de vedere fizic, din punct de vedere medical și să aliniem cea mai bună formație. Cu siguranță, cei din comunitatea dumbrăvițeană sunt aproape de echipa noastră și le mulțumim. Probabil că au fost dezamăgiți după ultimele etape, dar vreau să le transmit că vom face tot ce ne stă în putință și vom fi super determinați ca sâmbătă să le oferim un spectacol și o victorie, de ce nu?”, a declarat antrenorul Florin Fabian.

Sepsi, depunctată și amendată

La Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, starea de spirit nu este una bună înaintea jocului de mâine de la Dumbrăvița. Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal a decis să acorde echipei Chindia Târgoviște victoria la „masa verde” în partida cu trupa covăsneană din prima etapă a acestui sezon. Scorul consemnat pe teren a fost 1-1. Oficialii lui Sepsi au comis o gafă greu de imaginat la un asemenea nivel. Mijlocașul Giovani Ghimfuș a fost utilizat de antrenorul Ovidiu Burcă deși nu se afla inițial pe foaia de joc. Pe lângă punctul pierdut în clasament, Sepsi OSK a primit și o amendă de 2.100 de lei.