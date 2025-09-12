Minoră dispărută la Timişoara. Semnalmentele oferite de Poliţia Timiş

Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale efectuează verificări în vederea depistării unei minore de 16 ani, dispărută la Timișoara.

Potrivit IPJ Timiş, în data de 11 septembrie a.c., în jurul orei 19:15, KOVACS BIANCA-NATALIA ar fi plecat de la domiciliul său din Timișoara cu un prieten, iar până în prezent (n. r. – 12 septembrie, ora 13:30) nu a mai revenit.

Semnalmente: înălțime 1.50 m, 45 kg., părul brunet și lung, ochi căprui.

Îmbrăcăminte: rochie crem și șlapi.

Oricine poate oferi detalii cu privire la persoana dispărută este rugat sa apeleze Serviciul de Urgenţă 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie.

