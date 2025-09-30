„Leii” din Banat joacă în Bănie

Liga Națională de Baschet Masculin programează pentru SCM Politehnica Timișoara un prim meci la Craiova. În etapa a doua, alb-violeții vor evolua tot pe teren străin, cu CSM Petrolul Ploiești, și vor lega deplasările.

Partida din Bănie este programată miercuri, 1 octombrie, cu începere de la ora 19. De altfel, primele patru etape se dispută într-un interval de doar 12 zile. „

La început, programul este destul de aglomerat. Explicația a fost că s-a ținut cont de cele trei echipe românești – în afară de U-BT Cluj-Napoca – care joacă în cupele europene.

Este vorba despre CSM Oradea, CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea și CSM Corona Brașov, nu vor să aglomereze aceste echipe. Ok, dacă asta este explicația, cu toții o să jucăm o dată la trei zile, doar că SCMU Craiova nu a evoluat în Cupa României și nu a avut două meciuri intens disputate, așa cum am avut noi. Este o diferență, dar acesta este campionatul.

Dacă trebuie cu toții să facem un sacrificiu, dacă 12 echipe trebuie să facă un sacrificiu pentru trei echipe, asta este viața, ce putem face”, a declarat Dragan Petricevic, antrenorul principal al echipei SCM Politehnica Timișoara.

SCMU Craiova s-a calificat direct în turul secund al Cupei României, în timp ce SCM Politehnica Timișoara a jucat o dublă cu CSM Târgu Mureș (77-106 și 93-69), în zilele de 23 și 27 septembrie. Timișoara și Craiova au fost vecine de clasament în ierarhia finală a ediției trecute de campionat.

Gruparea din Oltenia a încheiat pe poziția a opta, în timp ce „leii” din Banat s-au clasat pe locul al nouălea.

Primul meci acasă pentru baschetbaliștii alb-violeți va fi pe 8 octombrie, cu CSM Târgu Mureș.