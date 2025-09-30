Pîslaru: Am încărcat cardurile sociale pentru peste 1 milion de beneficiari

Am încărcat cardurile sociale pentru cei peste 1 milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara, a anunțat marți Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministrul arată că este vorba de bani pentru alimente și mese calde, meniți să-i ajute pe cei aflați în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizație socială, copiii și adulții cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei și familiile și persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune.

Conform lui Pîslaru, 1.115.773 beneficiari primesc prima tranșă, pe baza datelor agregate de la Casa Națională de Pensii Publice și, respectiv, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, dintre care 1.028.391 carduri valabile — 92,16%, 6.231 carduri emise și nelivrate încă (în posesia Poștei Române) — 0,55%, 12.223 carduri dezactivate (care necesită reemitere și redistribuire) — 1,09% și 68.928 carduri pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) — 6,17%.

„Angajamentul meu este ca tranșa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, așa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, adaugă Dragoș Pîslaru.

„Aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din țara noastră: avem mult prea mulți oameni aflați într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere material. De aceea, așa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate — asistență socială, educație, sănătate, consiliere, locuri de muncă.

Trecerea spre un stat care nu doar transferă câțiva bănuți, ci pune instituțiile să colaboreze între ele, mai aproape de oamenii aflați în nevoie și spre rezolvarea problemelor acestora printr-un management de caz individualizat și intervenții la nivelul comunității.

Este un pas important spre o Românie în care oamenii vulnerabili nu se vor mai simți abandonați sau amăgiți, ci sprijiniți cu adevărat pentru a trăi o viață demnă și independentă”, mai susține ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit Mediafax.