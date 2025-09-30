Noaptea Campusului Deschis revine la Universitatea Politehnica Timișoara cu o nouă ediție

Noaptea Campusului Deschis, în care știința, arta și comunitatea se întâlnesc la Universitatea Politehnica Timișoara prin laboratoare, ateliere, experimente, instalații de artă, expoziții și alte surprize, revine pe 4 octombrie 2025, începând cu ora 18:00, când UPT își deschide porțile către comunitate pentru cea de-a treia ediție a evenimentului.

Timp de o seară, vizitatorii vor avea ocazia să exploreze spațiile facultăților din incinta campusului, atât în interior, cât și în exterior – Mecanică, Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Inginerie electrică și energetică, Științele comunicării, Construcții, Inginerie chimică, Arhitectură și Urbanism, Automatică și calculatoare etc. – , unde știința devine accesibilă tuturor, arta ridică întrebări, iar comunitatea se reunește în jurul ideilor.

Astfel, peste 40 de laboratoare științifice vor fi deschise publicului larg, unde cercetătorii UPT vor prezenta experimente și proiecte într-un mod ușor de înțeles și captivant, șase expoziții de artă contemporană, instalații multimedia vor provoca la reflecție și dialog, iar atelierele și activitățile creative îi așteaptă pe vizitatori să experimenteze și să se conecteze cu alți membri ai comunității.

„Suntem conștienți de impactul negativ pe care ultimele măsuri bugetare din domeniul educației îl vor avea în societate. La Universitatea Politehnica Timișoara, prioritatea noastră rămâne ca educația și știința să rămână accesibile publicului larg.

Ne bucurăm ca și anul acesta să invităm persoane de toate vârstele să petreacă timp împreună, să descopere laboratoarele universității noastre și cercetarea ce are loc în ele. Invităm publicul să fie curios, să pună întrebări și să exploreze așa cum își dorește cele mai interesante concepte din știință, tehnică și inginerie, folosindu-se de povești, artă și creativitate”, a declarat Alexandru Luca, director al Departamentului de Marketing Universitar UPT.

Noaptea Campusului Deschis este un eveniment gândit pentru toată lumea: studenți, elevi, cadre didactice, artiști, cercetători, familii cu copii sau pur și simplu curioși care își doresc o seară diferită.

Participarea este gratuită.