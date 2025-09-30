Nicușor Dan susține că a redus cheltuielile Administrației Prezidențiale, pentru a fi solidar cu românii în fața măsurilor de austeritate

Administrația Prezidențială contribuie cu 17,5 milioane de lei la efortul colectiv de reducere a cheltuielilor bugetare sau mai simplu spus instituția prezidențială a returnat către bugetul de stat aproximativ 3,5 milioane de euro din creditele bugetare alocate inițial pentru anul 2025.

“În contextul măsurilor de responsabilizare fiscală asumate de Guvernul României și al nevoii generale de reducere a cheltuielilor bugetare, Administrația Prezidențială își onorează angajamentul anunțat în luna iulie de Președintele României, Nicușor Dan”, au transmis comunicatorii instituției.

În cursul lunii septembrie, cu ocazia rectificării bugetare, Administrația Prezidențială a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025.

Această reducere reflectă angajamentul Președintelui față de un stat mai suplu, mai eficient și solidar cu cetățenii. Deși obiectivul inițial era o reducere de 20 de milioane de lei, suma de 17,5 milioane de lei reprezintă un efort real, rezultat al unei analize riguroase a cheltuielilor instituției.

„Nu vorbim doar despre simboluri. Vorbim despre decizii administrative responsabile, despre gesturi concrete care contează atunci când vine vorba de banul public. Este o contribuție reală la echilibrul bugetar și un semnal de solidaritate cu toți cetățenii României”, a transmis Președintele Nicușor Dan.

Administrația Prezidențială își va continua evaluarea internă a costurilor, în vederea menținerii unui standard înalt de eficiență administrativă, fără a afecta funcționarea instituției sau angajamentele internaționale ale României.

Surse din cadrul instituției au declarat că reducerea cheltuielilor nu afectează funcționarea în siguranță a mecanismelor ce țin de președinția României.