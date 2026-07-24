Lucrările la DJ692 avansează rapid. Simonis: Constructorul promite finalizarea înainte de termen (video)

Lucrările la DJ692 avansează rapid. Simonis: Constructorul promite finalizarea înainte de termen

Lucrările de lărgire la patru benzi a Drumului Județean 692, pe tronsonul dintre comuna Sânandrei și DN69, Timișoara-Arad, au ajuns la stadiul de aproape 70 la sută, la doar câteva luni de la semnarea contractului.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune că ritmul este unul foarte bun, iar constructorul a dat asigurări că investiția va fi finalizată înainte de termen.

”S-a semnat contractul la final de februarie, organizarea de șantier a fost în martie, lucrările au început în aprilie, iar astăzi, în luna iulie, avem aproape 70% grad de realizare. Vorbim despre proiectul de lărgire la patru benzi a DJ692 ce face legătura între comuna Sânandrei și DN69, Timișoara-Arad.

Am fost azi pe șantier și am apreciat ritmul bun de până acum, iar constructorul ne-a promis că va finaliza lucrarea înainte de termen.

Investiția depășește 42 de milioane de lei și este finanțată integral din bugetul Consiliului Județean”, transmite Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.