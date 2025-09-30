Primăria Timișoara abandonează locuințele sociale din patrimoniu, care ajung focare de infecție, dar negociază cumpărarea de diverse imobile (foto)

Primăria Timișoara abandonează locuințele sociale din patrimoniu, care ajung focare de infecție, dar negociază cumpărarea de diverse imobile

În timp ce sute de timișoreni cu nevoi reale ar fi dispuși să repare și să întrețină pe cheltuiala lor astfel de locuințe, Primăria Timișoara le ține „la păstrare”.

Ultima adresă primită de un solicitant către Direcția de Patrimoniu a fost tranșantă: apartamentul „nu face obiectul repartizării”.

Astfel zeci de apartamente sau imobile care reprezintă locuințe sociale au ajuns în ruină și nu pot fi locuite, dar sunt adevărate focare de infecție ce pun pericol sănătatea publică a vecinilor.

“Haosul nevăzut din patrimoniul Primăriei Timișoara. Ceea ce vedeți în aceste imagini nu este doar o locuință degradată, ci oglinda nepăsării administrației useriste a Primăriei Timișoara.

În timp ce municipalitatea achiziționează apartamente de la clanuri care ani de zile au terorizat timișorenii, nu reușește să întrețină și să gestioneze propriile imobile, moștenite de la statul român.

Exemplul de față, situat chiar în Piața Iosefin – strada Iancu Văcărescu nr. 30 – este edificator. O proprietate a Primăriei Timișoara rămasă încremenită în timp.

De aproape cinci ani, de la decesul chiriașei, apartamentul nu a fost salubrizat, iar starea lui se degradează de la o lună la alta.

Vara, mirosul insuportabil se răspândește în tot imobilul, spre disperarea vecinilor sătui de nepăsarea celor care conduc primăria.

Asociația de locatari a dat în judecată Primăria Timișoara pentru neplata cheltuielilor, în condițiile în care după decesul chiriașei în acest apartament au fost găsiți aproape 40.000 de euro – încă un semn al lipsei totale de control și responsabilitate”, a sesizat consilierul local Ilie Sîrbu, cel care de mai mulți ani de zile monitorizează clădiri de patrimoniu dar și alte spații aflate în proprietatea municipalității sau care au ajuns, prin metode discutabile, unele ilegale, în proprietatea unor persoane care dețin sute de vile în centrul Timișoarei.

Situația semnalată în imobilul de pe strada Iancu Văcărescu nu este deloc singulară, însă este extrem de revoltătoare, în condițiile în care asociația de proprietari a ajuns să dea în judecată Primăria Timișoara pentru neplata cheltuielilor, insalubritate și stare de abandon.

“Această atitudine ridică întrebarea firească: pentru cine sunt păstrate aceste locuințe? Doar „elita” USR din primărie știe. Direcția de Patrimoniu pare să fi devenit o anexă politică, mai preocupată să achiziționeze imobile de la clanurile care au terorizat orașul decât să gestioneze eficient ce are deja în administrare.

Timișorenii merită transparență, responsabilitate și respect față de patrimoniul public. Nepăsarea actuală transformă aceste imobile dintr-o resursă a comunității într-un depozit al incompetenței”, a mai menționat consilierul local.

Ilie Sîrbu, prin asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, a contribuit și la salvarea a ce a mai rămas din monumentul de interes local Casa Mühle sau celebra bijuterie arhitecturală de pe strada Loga, actualul Centru Cultural Francez, care a fost salvată în ultimul moment de la cumpărarea cu acte discutabile de către unul dintre clanurile romilor de mătase din Timișoara.

Mai mult, Sîrbu a atras atenția încă de anul trecut, că Primăria Timișoara are câteva zeci de Spații cu Altă Destinație (SAD) care sunt într-o stare avansată de degradare și nu li se dă niciun fel de utilitate.

În 2024, consilierul a declarat că unele dintre ele sunt în pericol de a se prăbuși, altele au ajuns rampe clandestine de gunoi ori sunt adevărate focare de infecție.

Primăria aplică dubla măsură prin supraimpozitări de 400% persoanelor fizice și juridice care nu au grijă de fațadele și structura clădirilor istorice pe care le utilizează sau le dețin, dar nu ia nicio măsură în ceea ce privește propriile spații, ce aparțin orașului, și care au fost lăsate în paragină și se degradează.

“Primăria Municipiului Timișoara fără perdeaua transparenței useriste. În timp ce spațiile cu altă destinație (SAD), proprietate privată a timișorenilor, sunt supraimpozitate, cele ale Primăriei sunt într-o stare jalnică.

Aceste SAD-uri ar trebui să aducă bani la bugetul local, din nefericire, cam asta e situația. În imagini spațiile cu altă destinație SAD – Timișoara, strada Ștefan cel Mare, nr. 33, SAD 3 și SAD 7.

Spațiile publice cu altă destinație decât cea de locuință sunt realizate în scopul desfășurării de activități care implică aglomerări de persoane, precum: săli de spectacol, de expoziții, de lectură, spații pentru comerț, structuri turistice de cazare și alimentație publică și prestări de servicii, asistență socială și medicală, administrație publică și altele asemenea, indiferent dacă aceste spații sunt rezultatul concepției inițiale a construcției ori, după caz, al unor amenajări ulterioare”, scria pe Facebook Ilie Sîrbu, într-o postare din 24 aprilie 2024.

Situația a rămas neschimbată la un an și jumătate de când el a sesizat public și această situație anormală.