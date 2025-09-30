Urmărire ca-n filme, lângă Timişoara

La data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Ghiroda au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara, pe direcția Dumbrăvița – Giarmata-Vii.

Conducătorul auto nu a respectat semnalul polițiștilor, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 3 km, pătrunzând pe un teren viran din comuna Giarmata, unde conducătorul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-un canal colector, a transmis IPJ Timiş.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea fugarului, un bărbat de 36 de ani, care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

A fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției.