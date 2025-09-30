Urmărire ca-n filme, lângă Timişoara

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Urmărire ca-n filme, lângă Timişoara

Urmărire ca-n filme, lângă Timişoara

La data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Ghiroda au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe centura ocolitoare a municipiului Timișoara, pe direcția Dumbrăvița – Giarmata-Vii.

Conducătorul auto nu a respectat semnalul polițiștilor, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia pe o distanță de aproximativ 3 km, pătrunzând pe un teren viran din comuna Giarmata, unde conducătorul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat într-un canal colector, a transmis IPJ Timiş.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea fugarului, un bărbat de 36 de ani, care nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

A fost reținut pentru 24 de ore în arestul poliției.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *