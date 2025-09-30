Președintele Dan, la Timișoara: “Relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene este o relație dezechilibrată”

Prezent la Timișoara pentru întâlnirea internațională “Timişoara Cities Summit”, președintele Nicușor Dan a făcut mai multe observații critice vizavi de funcționarea Uniunii Eruopene și a împărtășit din experiența sa de fost primar al Capitalei.

“Trei chestiuni, două grele și una ușoară, și câteva afirmații și mai multe întrebări.

Prima, extinderea Uniunii Europene, care este tema principală a dezbaterii dumneavoastră. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova.

Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene.

Credem că România are o experiență în asta. A fost un întreg proces și înainte, și după aderare, și uneori, când faci multe greșeli, devii foarte experimentat în a învăța pe alții să nu facă.

Deci pentru prietenii noștri care iau parte la această reuniune și care sunt din țări care doresc ca, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând experiența noastră și specialiștii pe care am reușit să-i facem, inclusiv în programarea fondurilor europene pre- și post-aderare, oricând puteți apela la experiența pe care am acumulat-o”, a declarat președintele României.

Referitor la integrarea în UE a noilor țări candidate, președintele consideră că țările poate nu sunt pregătite economic și social pentru a intra în Uniune, așa cum nici România nu era pregătită la aderare, acum două decenii. El crede că problema vine chiar din interiorul Uniunii, unde exigențele pentru aderarea de noi state la Uniunea Europeană nu ar trebui să fie atât de mari.

“Și mai trebuie spus un lucru, e un subiect de dezbatere. Cât de sus să fie ștacheta? Pentru că dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană.

Și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o, și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut.

Deci poate că – tocmai pentru că există această competiție geopolitică între Europa și alte modele – poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte și poate că, după aderare, țări care, ca și România acum 20 de ani, n-ar fi suficient de pregătite vor putea să facă acele progrese.

Întrebarea care se pune este de ce societăți din aceste țări nu pun suficientă presiune pe decidenții politici pentru ca acest proces să se întâmple mai repede.

Și poate că răspunsul la această întrebare este în interiorul Uniunii înseși.

Poate că noi nu suntem suficient de competitivi, poate că noi nu suntem suficient de flexibili economic, și poate că din cauza asta nu suntem, cum am spus, suficient de atractivi pentru țările astea, pentru ca societățile din țările lor să pună presiune pentru reformele care să le aducă în stadiul de a fi incluse în Uniune.

Și asta este o temă la care trebuie fiecare dintre noi să reflectăm”, a mai spus șeful statului.

În altă ordine de idei, publicația Financial Times anunță că liderii UE pregătesc o mișcare atipică și care contravine actualelor regulamente ale UE, pentru eliminarea dreptului de veto al Ungariei, care consideră că Moldova și Ucraina nu sunt pregătite să adere la Uniune.

“UE se pregătește să înceapă pregătirile tehnice pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la comunitate, ocolind Ungaria, conform unui articol din Financial Times.

Comisia Europeană a propus ajustarea regulilor sale pentru a evita veto-ul premierului ungar Viktor Orbán, începând activitatea tehnică în mai multe grupuri tematice chiar și fără o decizie oficială privind deschiderea negocierilor”, consemnează Actual24.

Nicușor Dan a vorbit și din perspectiva de fost primar al Bucureștiului și consideră că e o mare discrepanță între politicile economice de țară și cele care privesc marile orașe, care sunt motorul dezvoltării fiecărei țări, subiect abordat marți după-amiază la summit-ul care reunește, la Timișoara, participanți din 15 țări de pe întreg continentul – de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.

“Relația dintre marile orașe europene, relația de putere dintre marile orașe europene și statele europene, și aici, din nou, vreau să spun foarte direct că este o relație dezechilibrată. Pentru că marile orașe europene sunt cele care produc dezvoltarea de fapt, cele care aduc valoarea economică, și, în relația cu autoritățile naționale, acest fapt nu este recunoscut și resurse care ar face ca aceste orașe să se dezvolte și mai bine și să aducă mai multe prosperitate țării nu sunt alocate.

Îmi aduc aminte de nenumăratele discuții pe care le-am avut în calitate de primar cu autoritățile naționale, îmi aduc aminte de rugămintea de a introduce câteva amărâte de tramvaie în PNRR.

Faptul că eram primarul Bucureștiului pur și simplu nu a contat în momentul acela. Și e lăudabil ca marile orașe europene să creeze o rețea în care să încerce să-și impună la nivel european punctul de vedere.

Eu o să fiu printre cei care o să susțină în interiorul Consiliului European un rol mai mare în procesul de decizie al asociațiilor reprezentative ale orașelor.

Dar adevărul este că punctul lor de vedere nu se aude în momentul acesta.

În fine, ultima chestiune, asta e mai ușoară. Există o solidaritate între primari pe care am simțit-o în perioada în care am exercitat mandatul de primar al Bucureștiului.

Învățăm, furăm – furam – unii de la alții cum să rezolvăm diverse probleme care îi preocupă pe cetățeni – transport public, diferite facilități publice, cum să facem orașele noastre atractive – și tot timpul acesta de întâlniri este foarte util pentru ca primarii să învețe unii de la alții”, a mai declarat Nicușor Dan.

Chiar dacă gazdele sunt din partidul fondat de actualul șef al statului, acesta a avut și o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, la Palatul Administrativ, înainte de ora prânzului.

“Am avut astăzi o întâlnire cu Președintele României, domnul Nicușor Dan, la Consiliul Județean Timiș. Discuțiile noastre au avut ca puncte principale investițiile pe care le derulăm în acest moment, dar mai ales ceea ce ne dorim să dezvoltăm în anii următori.

Importanța Institutului Regional de Oncologie Timișoara, necesitatea unui nou stadion, investițiile în infrastructură, în special autostrada Timișoara-Moravița care leagă România de Serbia, în salvarea patrimoniului cultural al județului nostru, dar și multe altele, le-am prezentat Președintelui.

De asemenea, parcursul pro-european al României, stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene, dar și rezultatul alegerilor din Republica Moldova au fost și acestea teme pe care le-am atins cu Președintele Dan.

Astfel de întâlniri, pe lângă partea protocolară, sunt importante pentru a aduce la cunoștință decidenților naționali realitatea la zi din teritoriu, nevoile administrației publice locale, dar mai ales ale oamenilor. Ne dorim o colaborare deschisă cu administrația prezidențială, una bazată pe încredere și dialog”, a transmis Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, după întâlnirea cu Nicușor Dan la Palatul Administrativ.

Pe lângă vizitele la două hub-uri tehnologice, întâlniri cu mediul de afaceri, în a doua parte a zilei cel mai important moment este conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun” / “Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future”, la Cinema Timiș, unde participă și reprezentanți ai societății civile.

La ora 17:15, președintele și principalii participanți susțin o conferință de presă ce poate fi vizionată online. Turnelul prezidențial se încheie cu o vizită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.