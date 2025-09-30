Se aprind focurile sub ceaune, la doi pași de Timișoara

Se aprind focurile sub ceaune, la doi pa și de Timișoara

Sărbătorile toamnei, în special cele din jurul ceaunelor, nu puteau ocoli nici satele comunei periurbane Giroc.

La Chișoda, spre exemplu, duminică, 5 octombrie, cu începere de la 12, în timp ce focul va mocni sub ceaune, în grădina de vară a Casei Naționale din localitate va debuta un spectacol susținut de Lena Miclăuș și membrii formației Frații Mărișca, precum și de Loredana Sur, Iasmina Armioni, Andreea Indru și grupul Cantandena, coordonat de Desanca Lalici.

Nu vor lipsi de pe scenă nici membrii Ansamblului folcloric Ghiocelul Giroc, care vor evolua acompaniați de orchestra Casei de Cultură ”Ionel Lucian Șipoș”.

Să menționăm că Festivalul ”Ceaunul chișozean” se află deja la ediția a șasea.