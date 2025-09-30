Vizita președintelui Nicușor Dan la Timișoara s-a încheiat la Catedrala Mitropolitană. FOTO

Președintele Rom â niei, Nicu șor Dan, a efectuat, marți – 30 septembrie, o vizită î n capitala Banatului, unde a participat la Timi șoara Cities Summit 2025.

Evenimentul a reunit personalități din 15 țări de pe întreg continentul – de la primari ai unor capitale europene, la reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene, ambasadori, politicieni, analiști și comentatori politici.

Ajuns luni seara în orașul de pe Bega, la primele ore ale dimineții de marți, șeful statului a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare” din Piața Victoriei.

Apoi, a participat la sesiunea de deschidere a ediției inaugurale a Timișoara Cities Summit 2025 , după care a fost primit la Domul Romano-Catolic „Sfântul Gheorghe”, de către Episcopul Csaba Pal.

Au urmat vizite la câteva companii private, o masă rotundă (la Primăria Timișoara) și o conferință publică (la Cinema Timiș).

Ziua s-a încheiat la Catedrala Mitropolitană, unde Nicușor Dan, însoțit de oficialități locale, a fost întâmpinat de către Mitropolitul Ioan Selejan și numeroși credincioși.

Președintele României a semnat în Cartea de Oaspeți, iar ÎPSS Ioan i-a oferit o icoană cu Sfânta Fecioară Maria, și pentru că miercuri – 1 octombrie este sărbătoarea Acoperământul Maicii Domnului.