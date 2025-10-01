1 octombrie – Acoperământul Maicii Domnului

Credincioşii ortodocşi, dar şi cei greco-catolici prăznuiesc în fiecare an, la 1 octombrie, Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare dedicată Născătoarei de Dumnezeu în amintirea unei minuni întâmplate în biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne din Constantinopol, pe timpul împăratului Leon al VI-lea „Filozoful“ (886 – 912), când Sfânta Fecioară s-a arătat, în toată mărirea ei cerească, Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos, ca ocrotitoare și mijlocitoare a creștinilor.

Celebrată iniţial doar în Grecia, sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului a ajuns, în secolul al XII-lea, să fie cinstită şi în Rusia, unde a căpătat o mare popularitate, iar de acolo a trecut la români, iniţial fiind prăznuită mai cu seamă în mănăstiri.

În ultima vreme, sărbătoarea a început să fie din ce în ce mai cunoscută și pe meleagurile noastre, numeroase biserici și mănăstiri din țară și din diaspora românească purtând acest hram.

Praznicul amintește de apariția Maicii Domnului în cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol în veacul al X-lea. Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos (Andrei din Constantinopol), împreună cu ucenicul său, Sfântul Epifanie și cu mai mulți credincioși au văzut-o pe Fecioara Preacurată împreună cu Sfântul Ioan Botezătorul și cu mai mulți alți sfinți și îngeri, în timpul unei slujbe ce se ţinea în Biserica Născătoarei de Dumnezeu din Vlaherne.

Lăcaşul de cult adăpostea mai multe relicve ale Maicii Domnului – cămașa, acoperământul (maforionul) și parte a brâului acesteia, care fuseseră aduse din Țara Sfântă în secolul al V-lea.

În acea perioadă, Constantinopolul era amenințat de primejdia unei invazii. Fecioara Maria a înaintat până în mijlocul bisericii, a îngenuncheat, cu chipul brăzdat de lacrimi, și a rămas vreme îndelungată în rugăciune.

Apoi și-a ridicat acoperământul (vălul) și l-a întins peste popor, ca pentru a-l ocroti. După minunata arătare, pericolul de cotropire a fost îndepărtat, iar orașul a fost cruțat de suferință și de vărsarea de sânge.