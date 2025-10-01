Noi nume de străzi pe harta unei localități de lângă Timișoara

Noi nume de str ăzi pe harta unei localități de l â ng ă Timișoara

Denumirile Boemia, Dudului, Eros, Migdalilor și Silezia se vor regăsi, de acum încolo, pe harta stradală a localității Giarmata Vii, din componența comunei Ghiroda și a zonei metropolitane a Timișoarei.

Decizia a fost luată de consilierii comunali ghirodeni, în cea mai recentă ședință de plen, iar denumirile în cauză au fost atribuite unor artere stradale nou-apărute ca urmare a continuării procesului de expansiune imobiliară a localității.

În prezent, localitatea Giarmata Vii a depășit cota de 2.500 de locuitori.