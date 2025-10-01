Weekend cu 25 de ore de teatru non-stop, la Timișoara

Pentru al treilea an la rând, la Timișoara se organizează, ca moștenire a Capitalei Europene a Culturii 2023, Festivalul ”25 de Ore de Teatru Non-Stop”.

‘’După succesul edițiilor precedente, revenim cu acest concept exuberant de Teatru Non-Stop: spectacolele invitate se vor juca timp de o seară, o noapte și o zi, fără întrerupere, în 13 spații din oraș (atât convenționale cât și neconvenționale).

Anumite evenimente se vor suprapune, așa încât tu, spectatorule, să poți alege caruselul de emoții și de sentimente care ți se potrivește.

Maratonul teatral va începe sâmbătă, 4 octombrie, la ora 18, și se va încheia târziu, în seara zilei de duminică, 5 octombrie. Vor fi invitați artiști din țară, dar și din afara ei.

Cele mai active companii independente ale momentului vor picta o frescă a omului tânăr contemporan, într-o înșiruire de evenimente adresate tuturor categoriilor de public. Deschiderea oficială a festivalului aparține Teatrului Apropo din București.

Comedia romantică <Repetiţia de seară> se va juca la Casa Tineretului în 4 octombrie, sâmbătă seara, de la ora 20.

În distribuție, alături de charismaticul actor Liviu Cheloiu, o regăsim pe Claudia Moroșanu, o tânără actriță originară din Timișoara, care s-a remarcat în ultimii ani pe scenele independente din Capitală.

Maratonul va continua târziu în noapte cu un traseu al insomniacilor compus din performance-uri teatrale și muzicale care de care mai îndrăznețe și provocatoare: Scârț Loc Lejer, Casa Artelor, Cuib D’Arte, Casa Studenților – toate aceste spații vor vibra nocturn. Dimineața de 5 octombrie ne va găsi în Piața Unirii, rostind poezie spre deliciul trecătorilor.

Miezul zilei de duminică le va aparține <Muzicanților din Bremen>, care vor poposi în Grădina Institutului Francez, cu un show muzical potrivit tuturor vârstelor, urmați îndeaproape de cei mai tineri actori din festival, adolescenții de la Fabrica de Teatru. Spre înserat, Teatrul Nou din București îi invită pe timișoreni la un spectacol pe cât de intrigant și de provocator, pe atât de plin de umor: ”Un spectacol dumnezeiesc”.

Da, chiar așa se numește! Gongul final le aparține companiilor independente locale timișorene: Teatrul Basca & C4Company.

Totul se va încheia cu un AfterParty glorios, la Cuib D’Arte, unde spectatorii sunt invitați să îi cunoască pe artiști și pe cei… vinovați de toată pățania: echipa Bis Teatru. Iar cele de mai sus sunt doar o parte din conținutul unei ediții de pomină a Festivalului ”25 de Ore de Teatru NonStop”.

Multe dintre evenimente vor fi cu acces liber. Biletele vor avea prețuri rezonabile, pentru ca tu, spectatorule, să participi la cât mai multe experiențe teatrale și umane ale maratonului teatral”, au transmis organizatorii.

Evenimentul reprezintă un concept Bis Teatru, finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte şi pus la cale în parteneriat cu Casa Tineretului (Fundația Județeană pentru Tineret Timiș), Direcția Județeană pentru Cultură Timiş – Casa Artelor, Institutul Francez Timișoara, Scârț Loc Lejer, Cuib D’Arte şi Asociația Diogene.

”25 de Ore de Teatru Non-Stop” este un proiect co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, dar nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.

AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care pot fi folosite rezultatele acestuia.

Sursa foto: BIS Teatru/Facebook