Investiție de 1,4 miliarde lei pentru construcția unei rețele de preluare a energiei electrice în Banat

Capacitatea de preluare a energiei electrice produse de viitoarele investiții în parcurile fotovoltaice din Timiș se va mări, în anii următori, în urma unei investiții de peste 1,4 miliarde de lei, din fonduri europene. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie a aprobat, recent, două obiective strategice utile pentru dezvoltarea sistemelor de transport magistral operate de Transelectrica și Transgaz.

Unul dintre aceste proiecte prevede construcția unei rețele de preluare a energiei electrice în Banat, zonă unde investițiile în producție sunt sufocate de capacitatea depășită a infrastructurii de transport magistral.

„Din punctul de vedere al interesului pentru zona noastră – Timiș – avem un proiect în derulare care se desfășoară în două etape. Primul este sectorul Reșița – Timișoara, pentru care așteptăm o Hotărâre de Guvern necesară exproprierii terenurilor pentru amplasarea stâlpilor. Etapa a doua, Timișoara – Arad, pentru care chiar în această săptămână am obținut avizul de mediu pentru linii electrice aeriene LEA de 400 de kilovolți, ne va da posibilitatea demarării proiectului tehnic care va evidenția care sunt zonele de expropriere, se va face și o evaluare a terenurilor. Apoi vom putea înainta un proiect pentru Hotărârea de Guvern de expropriere. Acest proiect presupune și retehnologizarea stațiilor Timișoara și Arad”, a explicat Petru Ehegartner, manager al Unității Teritoriale de Transport Timișoara a Transelectrica.

„Această investiție este importantă pentru a crește capacitatea de transport a întregii rețele electrice. În caz particular, având în vedere numărul mare de cereri de parcuri fotovoltaice, se mărește capacitatea de preluare a energiei produse de aceste viitoare investiții. Este o investiție de 1,41 miliarde de lei, din fonduri europene, cu termen de realizare până în 2030”, a mai spus Ehegartner.

„Județul Timiș este, așa cum ne-am obișnuit deja, în fruntea procesului de producere de energie regenerabilă. Capacitatea de producție din această zonă depășește posibilitățile de transport a energiei electrice și, de aceea, investițiile pe care Transelectrica le derulează în această zonă sunt bine venite.

Am avut mai multe discuții cu responsabilii din industria energetică și am făcut demersuri pentru a le atrage atenția asupra importanței investițiilor în această parte a țării. Din fericire, am găsit multă disponibilitate și, dacă totul merge bine, în următorii ani vom putea exporta energie spre țările europene”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica.

Din punctul său de vedere, problema energetică este tot mai acută. „Dacă nu gândim strategic și nu ne pregătim cu atenție următorii pași, riscăm să ne confruntăm cu crize extrem de grave. Am discutat și cu colegii mei din Comitetul Regiunilor despre această temă și am căzut de acord că eforturile trebuie să vină atât din partea instituțiilor europene, cât și din partea guvernelor naționale în colaborare cu sectorul privat”, a mai spus președintele CJT, liberalul Alin Nica.