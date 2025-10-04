Intervenții pe drumurile naționale din vestul țării (video)

Intervenții pe drumurile naționale din vestul țării

În noaptea de vineri spre sâmbătă, echipele de drumari au intervenit pe mai multe sectoare de drum din județele Caraș-Severin și Hunedoara, răspândind material antiderapant și degajând carosabilul de arbori căzuți sau aluviuni, transmite Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP Timișoara).

Deși abia început de octombrie, echipele de drumari au intervenit, noaptea trecută, cu acțiuni specifice sezonului rece.

Astfel, pe DN 7A și DN 66 (județul Hunedoara) s-a acționat cu trei utilaje, fiind împrăștiate 10 tone de material antiderapant.

Totodată, pe DN 68 (județul Caraș-Severin) a fost mobilizat un utilaj cu răspânditor de antiderapant.

În paralel, drumarii au intervenit pentru tăierea crengilor cu pericol de rupere și pentru degajarea carosabilului de arbori căzuți sau aluviuni.

DRDP Timișoara recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de trafic, carosabilul fiind umed pe toată rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi din zona de vest.

Sursa foto: captură video

 

