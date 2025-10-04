Arome de toamnă în Timiș: festivaluri gastronomice la Giarmata Vii și Dudeștii Vechi

Toamna și-a intrat în drepturi, iar în Timiș ceaunele încep să fiarbă. Două festivaluri de renume, dedicate gastronomiei locale, vor da savoare weekendului.

Așa că, dacă ești în căutarea unor experiențe autentice, Visit Timiș recomandă festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii și concursul „Ukadénotu Kutélče” de la Dudeștii Vechi.

Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii, ediția a VI-a, va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 13:00, la Căminul Cultural din Giarmata Vii.

Bucătari amatori și profesioniști vor aduce în fața publicului rețete tradiționale și secrete culinare, iar după jurizare fiecare echipă va oferi între 25 și 30 de porții gratuite invitaților. Atmosfera va fi completată de muzică live, jocuri și povești culinare.

Evenimentul face parte din seria de inițiative gastronomice care sprijină candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028.

Programul detaliat pe ore:

· 13:00 – Deschiderea oficială & start gătit

· 13:00 – 16:00 – Ansamblul Flori din Câmpie, Carmen Biruescu, Ansamblul Datina, Valentin Vădrariu

· 16:00 – 16:30 – Interviuri live

· 16:30 – 17:00 – Ansamblul Cununa Timișului

· 17:00 – 18:00 – Jurizare & degustare / Andreea Chisăliță

· 18:00 – 18:30 – Premierea echipelor

· 18:30 – 19:30 – Val Band

Festivalul Ceaunelor de la Giarmata Vii este organizat de Asociația Pro Datina și co-finanțat de Primăria și Consiliul Local Ghiroda.

Al doilea eveniment pe care îl recomandăm pofticioșilor și pasionaților de gastronomie autentică se află la Dudeștii Vechi, puțin mai departe de Timișoara, însă drumul merită pe deplin.

Sâmbătă, 4 octombrie, în Parcul Central, va avea loc concursul „Ukadénotu Kutélče”, ajuns la ediția a XIII-a, unde cea mai bună varză cu carne la cazan din Banat va fi pregătită după rețete bulgărești, transmise din generație în generație.

Startul competiției va avea loc la ora 14:00, iar până la jurizare publicul se va bucura de demonstrații spectaculoase oferite de pompierii voluntari din comună.

Ambele evenimente fac parte din calendarul gastronomic al Banatului și contribuie la afirmarea regiunii în drumul său spre titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect al cărui lider este Consiliul Județean Timiș.

Așadar, dacă vrei să descoperi aromele județului Timiș, tradițiile comunităților locale și să te bucuri de o experiență autentică de toamnă, Giarmata Vii și Dudeștii Vechi sunt destinațiile tale din acest weekend!