Alfred Simonis: „Garda de Mediu a sistat depozitarea deșeurilor pe Celula 2 din Deponeul de la Ghizela, începând cu 20 octombrie”

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a făcut publică adresa (Click pentru a vedea adresa Gărzii de Mediu) primită de la Garda Națională de Mediu, Comisariatul Județean Timiș, în care sunt comunicate concluziile instituției privind determinarea volumului de deșeuri din Celula 2 din Deponeul de la Ghizela.

„Volumul total de deșeuri depozitate în Celula 2 este de 1.150.618 mc, conform ridicărilor topografice efectuate în data de 17.09.2025 la solicitarea Retim Ecologic Service SA….

Volumul autorizat prin Autorizația Integrată de Mediu este de 1.127.075 mc. Rezultă astfel că a fost depășită capacitatea de depozitare autorizată a Celulei 2”, scrie în adresa Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Timiș.

În urma finalizării controlului, s-a dispus sistarea depozitării deșeurilor pe Celula 2, începând cu data de 20 octombrie 2025.

Totodată, operatorul economic Retim Ecologic Service SA va depune la ANMAP Direcția Județeană de Mediu Timiș proiectul tehnic de închidere a Celulei 2.

„Având în vedere cantitatea mare de levigat acumulată în exces în corpul Celulelor 1 și 2, operatorul economic va lua măsuri suplimentare pentru drenarea și tratarea levigatului acumulat în exces și va prezenta GNM CJ Timiș un Plan etapizat cu privire la drenarea și tratarea levigatului acumulat în exces, până la demonstrarea conformității instalațiilor de drenare și tratare a levigatului de la DDN Ghizela”, se mai arată în adresă.

„Realitatea este una foarte gravă, și nu am fi putut ajunge în această situație fără lipsa de implicare a instituțiilor statului. După ce am preluat CJT, am invitat la discuții reprezentanții Retim și le-am cerut să aibă cu noi cu parteneriat loial. Am primit garanții că lucrurile vor merge bine. Dar lucrurile nu au fost așa”, a afirmat Alfred Simonis.

Luna trecută, Alfred Simonis a dat un semnal clar că instituția pe care o conduce dorește preluarea administrării gropii de gunoi de la Ghizela, consilierii locali votând în acest scop înființarea societății Eco Serv Timiș SRL, care are ca și asociați Județul Timiș, cu 99% din părțile sociale, respectiv Comuna Ghizela, cu 1% din părțile sociale. Capitalul social al acesteia este de zece milioane de lei. Consilierilor le-au fost prezentate, atunci, rezultatele unei expertize comandate la deponeul de la Ghizela.

Totodată, liderul CJT a anunțat, la acea vreme, că au fost identificate soluții pentru a transporta gunoiul în Arad și Hunedoara, până la finalizarea construcției Celulei 3.

Acum, aceste decizii sunt contestate de Retim, societatea trimițând deja către CJT și Consiliul Județean Hunedoara plângeri prealabile.

„Vreau să transmit un semnal. Nu mă las influențat de nimeni. Nu vreau pace, nu vreau război, vreau respect. Dacă nu pentru mine, măcar pentru locuitori. Am informat și Primăria Timișoara – care are 50 din acțiunile Retim, le-am înmânat și documentele pe care noi le avem”, a mai afirmat Alfred Simonis.

În ceea ce privește viitoarea Celulă din Deponeul de la Ghizela, cea cu numărul 3, Alfred Simonis a afirmat că, cel mai probabil, aceasta va fi gata în următoarele 6-8 luni.