Stadionul Eroii Timișoarei va fi deținut în coproprietate de Primărie și CJT. Arena va fi inaugurată în 2026

Stadionul Eroii Timișoarei va fi deținut în coproprietate de Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean Timiș, după finalizarea lucrărilor de construcție.

Consiliul Județean Timiș (CJT) se alătură Primăriei Municipiului Timișoara pentru finalizarea Arenei Eroii Timișoarei printr-o contribuție în valoare de 20 de milioane de lei. Stadiul lucrărilor a ajuns la aproximativ 70%, iar anul viitor arena, estimată la 115 milioane de lei, va fi inaugurată cu primul meci, a transmis CJT.

“Am decis să venim alături de Primăria Timișoara și să devenim parteneri într-unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru oraș, Arena Eroii Timișoarei, cunoscută și drept Stadionul Lego. Vom cofinanța această investiție. Consiliul Județean va aloca 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la primul stadion modern pe care îl vom avea la Timișoara, asta până când vom reuși să ridicăm noua arenă Dan Păltinișanu.

Și acest proiect, în care avem o colaborare între Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara, arată că pentru noi interesul comunității primează. Demonstrează că instituțiile pe care eu și Dominic Fritz le conducem își pot uni forțele pentru binele orașului, indiferent de culoarea politică. Așa ar trebui să funcționeze administrația locală, prin proiecte comune, prin investiții făcute împreună, prin respect față de ceea ce au nevoie timișorenii și timișenii”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

„Stadionul Eroii Timișoarei este un proiect de interes pentru întreaga comunitate și mă bucur că și Consiliul Județean ni se alătură în această investiție. Arena aparține orașului, așa cum și echipele sportive sunt ale timișorenilor, nu ale unei persoane sau instituții. Rolul nostru este să facem ca lucrurile să se întâmple, iar comunitatea să aibă, în sfârșit, un stadion modern, care să găzduiască meciuri de calitate, dar și mari concerte și evenimente”, spune primarul Dominic Fritz.

Hotărârile de Consiliul Local, respectiv de Consiliul Județean prin care Consiliul Județean Timiș se alătură Primăriei Municipiului Timișoara ca partener, în finalizarea primului stadion al orașului după Revoluția din 1989, urmează să fie supuse la vot în perioada următoare. Anul viitor, la încheierea lucrărilor, cele două instituții vor fi coproprietar, proporțional cu contribuția financiară a fiecăruia. Administrarea arenei va reveni Municipiului Timișoara.

Constructorul execută momentan lucrări la structura de beton a noului stadion, respectiv la placa peste etajul al doilea, precum și la pereții de compartimentare din Tribuna I și la rețeaua de canalizare interioară. În paralel, structura metalică a acoperișului pentru Peluza Vest și Tribuna II este în curs de fabricare și urmează să fie montată, etapizat, în perioada următoare.

Arena Eroii Timișoarei va fi de categoria 4, în conformitate cu cerințele UEFA și IFAB și va putea găzdui inclusiv competiții internaționale. Proiectul include și o parcare cu peste 430 de locuri, o zonă verde tip parc cu acces liber, drumuri de acces și căi pietonale, și o zonă de accesibilitate pietonală tip piață publică la evacuarea din incinta stadionului.

Primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș sunt parteneri, alături și de Politehnica Timișoara, în cadrul Clubul Sportiv Știința Poli Timișoara, dar finanțează împreună și lucrările la Mica Polivalentă, sală de pe strada Podeanu.