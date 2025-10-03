APIA primește până în 28 octombrie cererile pentru acordarea ajutorului în sectorul creșterii animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește beneficiarilor că, până la data de 28 octombrie 2025, primește Cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferente activității din luna septembrie și trimestrul III al anului 2025.

Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA sau la cel al Municipiului București, conform opțiunii stabilite în cererea inițială.

Ajutorul de stat este acordat în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 61/2023, și vizează finanțarea serviciilor de: întocmire și menținere a registrului genealogic al rasei; determinare a calității genetice a raselor de animale.

Intensitatea ajutorului de stat este de: până la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice; până la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Valoarea ajutorul de stat, acordat pe cap de animal/an, este de maximum: 60 de lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine; 35 de lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine; 100 de lei pentru porcine.